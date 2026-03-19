Перспективы ШОС и БРИКС для Кыргызстана в оценке Гули Кожокуловой

Как известно, в 2026 году Кыргызстан стал председательствующей страной в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). На фоне глобальных политических и экономических изменений роль региональных объединений и международных площадок сотрудничества становится всё более заметной.

Сегодня ШОС объединяет ряд крупнейших государств Евразии и рассматривается как важная платформа для диалога по вопросам безопасности, экономики и гуманитарного взаимодействия. В условиях меняющейся мировой архитектуры политики и экономики эксперты всё чаще обсуждают, будет ли влияние организации усиливаться.

Своим видением о перспективах ШОС, роли Кыргызстана в период председательства и возможных изменениях в глобальной системе международных отношений с корреспондентом VB.KG поделилась депутат ЖК КР Гуля Кожокулова.

- Как, по вашему мнению, будет меняться роль ШОС в нынешней внешнеполитической обстановке?

- Политически, безусловно, роль и значение ШОС будут усиливаться. В свете последних событий это совершенно очевидно. Для Кыргызстана председательство в этом году - очень ответственная и значимая миссия. Это важно не только для имиджа государства, но и в целом для укрепления роли Кыргызстана в нашем регионе и на международной арене. Я думаю, что роль ШОС будет расширяться. Более того, со временем будет расти и число стран, заинтересованных в сотрудничестве с организацией.

- Какие страны, на ваш взгляд, могут проявить интерес к вступлению?

- Я думаю, заинтересованность могут проявить страны Ближнего Востока. В целом многие государства сегодня ищут новые форматы взаимодействия и сотрудничества.

- Усилится ли в рамках организации влияние Китая?

- Влияние Китая сегодня достаточно заметное, отрицать это невозможно. Все происходит уже в новом формате международных отношений. Китай в последнее время показывает себя как государство, которое готово заявлять о себе, в том числе и в роли миротворца. При этом важно понимать, что миротворческая роль в международной политике принадлежит не только Китаю. Россия также традиционно выступает как государство, участвующее в миротворческих процессах. И такие крупные державы, входящие в ШОС, в любом случае заинтересованы в стабильности.

Любая сильная страна понимает, что устойчивость экономики напрямую зависит от мирной обстановки. Когда происходят войны, разрушаются логистические и дипломатические связи, государства вынуждены отвлекать ресурсы на вооружение. В таких условиях страдает экономика и развитие государств.

Для Кыргызстана этот вопрос также важен, учитывая, что мы граничим и активно развиваем экономическое сотрудничество с Китаем.

- Может ли нынешний глобальный экономический кризис повлиять на статус самой организации?

- Я думаю, что, наоборот, роль ШОС будет укрепляться. Сегодня мы наблюдаем перераспределение глобальных сил. Многие организации, которые раньше казались находящимися в тени, на самом деле имеют очень серьёзный фундамент. Поэтому такие структуры будут набирать силу. Азиатские страны, государства Тихоокеанского региона, даже небольшие островные государства могут проявлять всё больший интерес к сотрудничеству.

- Сейчас много говорят о БРИКС. Есть ли у Кыргызстана потенциал когда-нибудь присоединиться к этому объединению?

- Потенциал всегда есть. Вопрос в том, насколько это необходимо. Я думаю, что под эгидой ШОС обсуждение возможного вступления Кыргызстана в БРИКС, скорее всего, будет возможным. Это означает, что ШОС станет платформой, через которую Кыргызстан сможет рассмотреть участие в БРИКС, когда появятся соответствующие условия и решения.

БРИКС - это тоже очень значимое объединение, т.к. сегодня мир стоит на пороге того, что государствам необходимо укрепляться и объединяться.

- Насколько важно сегодня государствам объединяться и сотрудничать?

- Очень важно. Ни одна страна не находится на необитаемом острове, чтобы существовать полностью самостоятельно и ни с кем не сотрудничать. Мир так устроен, государства всегда находятся в взаимозависимости. Чтобы быть на плаву и поддерживать друг друга, необходимо взаимодействовать.

Многие, к сожалению, недооценивают значимость этих процессов. Посмотрите на пример Европейского союза. Они убрали внутренние границы, создали единую валюту и построили общую систему, которая позволяет странам действовать как единое целое. Ранее каждая страна имела свои границы, валюту, экономику, и это снижало эффективность взаимодействия.

Если говорить образно, то структура ЕС - единая, и идея объединения там изначально была удобна и логична. Так же было удобно и в Советском Союзе, который территориально объединял европейскую и азиатскую части. Это позволяло эффективно управлять экономикой, логистикой и социальными процессами.

Сегодня, после распада Советского Союза, мы, к сожалению, потеряли этот механизм. Каждая страна возвела свои границы, ввела национальные валюты, экономические и политические системы. И только теперь, оглядываясь назад, понимаешь: нужно было наступить на те же самые "грабли", чтобы осознать - пора объединяться и искать новые формы сотрудничества.

Мы должны быть вместе, но при этом понимать, что никакое государство, каким бы сильным и мощным оно ни было, не должно вмешиваться во внутренние дела другого государства. Говоря о внешних связях и международной устойчивости, важно, чтобы ни одно государство не препятствовало развитию другого. Важен паритет и сотрудничество, которые способствуют стабильности. Например, наши отношения с Россией по многим параметрам были именно такими: поддержка и взаимопомощь, без политического давления и вмешательства во внутренние дела.

История показывает, что нельзя менять прошлое. Мы должны относиться к нему внимательно и уважительно, понимая, какие решения и почему принимали наши предки, определяя векторы развития. Всё было предопределено, и наша обязанность - укреплять и развивать существующие связи, исходя, в том числе, из исторических уроков.

Наши народы переплетены между собой кровными и культурными узами. Мы должны уважать и дорожить этим единством, принимая реальность такой, какая она есть, а не пытаться внедрять чуждые идеи или националистические модели, которые не соответствуют духу народа. Сейчас время стремительного развития, когда информационные потоки и глобальные изменения происходят очень быстро. И молодое поколение растёт прогрессивным и мыслящим.

- Вы также затронули тему исторической памяти.

- Да, это очень важный вопрос. Чингиз Айтматов говорил, что у человека можно отнять многое - дом, богатство, имущество, - но никто не вправе отнять память. Историческая память - это то, что формирует нас как общество. Поэтому очень важно читать классическую литературу, возвращаться к философским мыслям великих авторов.

К сожалению, сегодня молодёжь всё меньше читает - большую часть информации мы получаем через телефоны и экраны. Это влияет и на память, и на словарный запас. Нам нужно больше внимания уделять вопросам культуры и образования.

- Что, на ваш взгляд, особенно важно в нынешней международной ситуации?

- На фоне всех происходящих событий нам важно, прежде всего, оставаться людьми, уважать друг друга и стремиться к сотрудничеству. Только так можно сохранить стабильность и обеспечить развитие государств.

Беседовала София Березовская