В Бишкекском городском суде открыт мемориальный бюст Абдыкасыму Супатаеву

В Бишкекском городском суде состоялась торжественная церемония открытия мемориального бюста Абдыкасыму Супатаеву, внесшего неоценимый вклад в становление и развитие судебной системы Кыргызской Республики, сообщает пресс-служба Верховного суда КР.

В мероприятии приняли участие судьи Верховного и Конституционного судов, ветеранов судебной системы, депутатов Жогорку Кенеш, известные государственные деятели, а также родственники и друзья семьи Абдыкасыма Супатаева.

В ходе церемонии было зачитано обращение Председателя Верховного суда Кыргызской Республики Медербека Сатыева заместителем Нурланом Мусаевым. В обращении в частности говорилось о том, что на протяжении веков кыргызский народ придавал особое значение правосудию, рассматривая справедливость как основу согласия, единства и стабильности в обществе.

Отмечено, что открытие мемориального бюста имеет важное историческое значение, поскольку направлено на увековечение памяти личности, сыгравшей значимую роль в формировании национальной судебной системы.

Абдыкасым Супатаев на протяжении многих лет успешно работал в Верховном суде СССР , зарекомендовав себя как высококвалифицированный юрист, принципиальный и справедливый судья. С 1967 году по 1974 год являлся Председателем Верховного суда Киргизской ССР.

В период его руководства были проведены значительные преобразования, направленные на развитие правосудия, обеспечение единообразного применения законодательства и формирование устойчивой судебной практики. Особое внимание уделялось укреплению материально-технической базы судов и созданию надлежащих условий для осуществления правосудия.

Благодаря его инициативе в столице было построено новое здание для судебных органов, в которое Верховный суд переехал в 1972 году. В настоящее время в данном здании размещается Бишкекский городской суд, что придаёт установке мемориального бюста особую символическую значимость. Исторически это здание сыграло важную роль в развитии города Фрунзе и формировании его архитектурного облика.

В ходе мероприятия выступили Председатель Конституционного суда Эмиль Осконбаев, первый заместитель Торага Жогорку Кенеша Медер Алиев, бывший председатель Конституционного суда Чолпон Баекова, экс-председатель Верховного суда, Заслуженный юрист Кыргызской Республики Замирбек Базарбеков, председатель Совета судей Аида Сейдакматова, судья Верховного суда в отставке, Заслуженный юрист Кыргызской Республики Расия Эралиева и родственники Абдыкасыма Супатаева.

Выступающие подчеркнули его значительный вклад в развитие судебной системы, отметив, что его жизненный путь и профессиональная деятельность служат примером для нынешнего поколения юристов.

В рамках мероприятия родственники Абдыкасыма Супатаева передали в фонд Верховного суда книги, посвящённые его жизни и деятельности.

Следует отметить, что Абдыкасым Супатаев в 1946–1967 годах являлся членом Верховного суда СССР и членом судебной коллегии по уголовным делам, более двадцати лет достойно представляя республику на союзном уровне. В 1967–1974 годах, занимая должность Председателя Верховного суда Кыргызской ССР, он внёс значительный вклад в повышение качества отправления правосудия и обеспечении единообразной судебной практики.

Его профессиональный путь - от секретаря народного суда до члена высшего судебного органа союзного уровня и Председателя Верховного суда - является образцом преданности служению закону. Принципы справедливости, беспристрастности и законности, которым он следовал, сохраняют свою актуальность и в наши дни, оставаясь ориентиром для судейского корпуса и работников судебной системы.