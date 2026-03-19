Погода
$ 87.40 - 87.75
€ 99.90 - 100.80

В Бишкекском городском суде открыт мемориальный бюст Абдыкасыму Супатаеву

176  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкекском городском суде состоялась торжественная церемония открытия мемориального бюста Абдыкасыму Супатаеву, внесшего неоценимый вклад в становление и развитие судебной системы Кыргызской Республики, сообщает пресс-служба Верховного суда КР.

В мероприятии приняли участие судьи Верховного и Конституционного судов, ветеранов судебной системы, депутатов Жогорку Кенеш, известные государственные деятели, а также родственники и друзья семьи Абдыкасыма Супатаева.

В ходе церемонии было зачитано обращение Председателя Верховного суда Кыргызской Республики Медербека Сатыева заместителем Нурланом Мусаевым. В обращении в частности говорилось о том, что на протяжении веков кыргызский народ придавал особое значение правосудию, рассматривая справедливость как основу согласия, единства и стабильности в обществе.

Отмечено, что открытие мемориального бюста имеет важное историческое значение, поскольку направлено на увековечение памяти личности, сыгравшей значимую роль в формировании национальной судебной системы.

Абдыкасым Супатаев на протяжении многих лет успешно работал в Верховном суде СССР , зарекомендовав себя как высококвалифицированный юрист, принципиальный и справедливый судья. С 1967 году по 1974 год являлся Председателем Верховного суда Киргизской ССР.

В период его руководства были проведены значительные преобразования, направленные на развитие правосудия, обеспечение единообразного применения законодательства и формирование устойчивой судебной практики. Особое внимание уделялось укреплению материально-технической базы судов и созданию надлежащих условий для осуществления правосудия.

Благодаря его инициативе в столице было построено новое здание для судебных органов, в которое Верховный суд переехал в 1972 году. В настоящее время в данном здании размещается Бишкекский городской суд, что придаёт установке мемориального бюста особую символическую значимость. Исторически это здание сыграло важную роль в развитии города Фрунзе и формировании его архитектурного облика.

В ходе мероприятия выступили Председатель Конституционного суда Эмиль Осконбаев, первый заместитель Торага Жогорку Кенеша Медер Алиев, бывший председатель Конституционного суда Чолпон Баекова, экс-председатель Верховного суда, Заслуженный юрист Кыргызской Республики Замирбек Базарбеков, председатель Совета судей Аида Сейдакматова, судья Верховного суда в отставке, Заслуженный юрист Кыргызской Республики Расия Эралиева и родственники Абдыкасыма Супатаева.

Выступающие подчеркнули его значительный вклад в развитие судебной системы, отметив, что его жизненный путь и профессиональная деятельность служат примером для нынешнего поколения юристов.

В рамках мероприятия родственники Абдыкасыма Супатаева передали в фонд Верховного суда книги, посвящённые его жизни и деятельности.

Следует отметить, что Абдыкасым Супатаев в 1946–1967 годах являлся членом Верховного суда СССР и членом судебной коллегии по уголовным делам, более двадцати лет достойно представляя республику на союзном уровне. В 1967–1974 годах, занимая должность Председателя Верховного суда Кыргызской ССР, он внёс значительный вклад в повышение качества отправления правосудия и обеспечении единообразной судебной практики.

Его профессиональный путь - от секретаря народного суда до члена высшего судебного органа союзного уровня и Председателя Верховного суда - является образцом преданности служению закону. Принципы справедливости, беспристрастности и законности, которым он следовал, сохраняют свою актуальность и в наши дни, оставаясь ориентиром для судейского корпуса и работников судебной системы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456860
Теги:
памятник, суд, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  