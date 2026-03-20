"Вечерний Бишкек" поздравляет кыргызстанцев с праздником Орозо айт

Дорогие кыргызстанцы!

Редакция VB.KG от всей души поздравляет вас с завершением священного месяца Рамазан и светлым праздником Орозо айт. Это время, когда сердца наполняются особенным теплом, а дома ароматом свежего боорсока и радостным смехом близких.

Пусть этот праздник принесет в каждую семью долгожданный уют и душевное спокойствие. Мы искренне желаем, чтобы ваши молитвы были услышаны, а все добрые помыслы и благие дела, совершенные в эти дни, вернулись к вам сторицей. Пусть в ваших домах всегда царит согласие, а каждый новый день дарит поводы для искренней улыбки и гордости за своих детей и родителей.

В этот светлый день мы желаем нашему общему дому, Кыргызстану, мира, единства и процветания. Особенно это актуально сегодня, когда нам так важно поддерживать друг друга и сохранять мир в стране. Пусть праздник Орозо айт станет для каждого из нас временем прощения, милосердия и искренней заботы о ближнем.

Здоровья вам и вашим родным, достатка в каждом доме и неисчерпаемого счастья. Пусть свет этого дня согревает ваши сердца на протяжении всего года.

Айт маарек болсун!