Бактыгул Абдыжалиев: Страхование - это залог стабильности для всей страны

Кыргызстан ставит рекорды по темпам роста экономики, а страховой рынок за два года увеличился втрое. О том, почему страхование - это не просто формальность, а фундамент стабильности, мы поговорили с заместителем Председателя правления ОАО "Государственная Страховая Организация" Бактыгулом Абдыжалиевым.

- Бактыгул мырза, первый вопрос общего характера. Нужно ли страхование вообще? Какая сейчас ситуация в Кыргызстане?

- В целом, без страхования сложно развиваться и достигать экономического роста. За последние три года мы стабильно набираем обороты по темпам прироста ВВП, в среднем это 10% ежегодно. Это беспрецедентный рост: мы чемпионы в СНГ и занимаем третье место в мире. Лет десять назад мы об этом и не мечтали, многие соотечественники даже стыдились говорить, из какой они страны. Сегодня же мы верим, что у Кыргызстана большое будущее и огромный потенциал.

Страхование в этом процессе играет очень важную роль. История показывает, что именно благодаря страховым инструментам многие государства совершили мощный рывок. В развитых странах соотношение страхового рынка к ВВП наивысшее: в Японии это почти 16,5%, в США - 13%. Там граждане сами, сознательно используют страхование практически во всех сферах жизни, от смартфона до ответственности бизнеса. Поступательность экономики без провалов обеспечивается именно правильным применением этих инструментов. У нас же часто бывает: компания растет, а потом банкротится, потому что не застраховала риски.

Дальновидность нашего главы государства, который издал указ о мерах по развитию страхового рынка, открыла новую историю страхования в Кыргызстане. 20 марта этому указу исполнится два года. За это время рынок увеличился более чем в три раза, с 3 до 10 миллиардов сомов.

- Что это дает обычному человеку?

- Это дает финансовую подушку безопасности. Со дня своего основания мы выплатили гражданам порядка 400 миллионов сомов. Эти деньги пошли на поддержку бизнеса и людей, которые остались без крова или оказались в трудной ситуации. Только с начала этого года выплачено 82 миллиона сомов. В основном это два "закона-спутника": ОСАГО и обязательное страхование жилья от пожара и стихийных бедствий.

В советское время был "Госстрах СССР" с активами в полтриллиона долларов по нынешним ценам. После его развала и до 2015 года страхование у нас было фрагментарным, работало только там, где диктовал внешний мир, например, в авиации. Массово же люди о страховании забыли. С 2015 года идеи были, но механизмы не работали, не было даже штрафов. В итоге за 8 лет охват по жилью не превышал 10%. За последние два года мы подняли динамику до 30% - это 350 тысяч застрахованных домов из 1 250 000 существующих в республике.

- А какова ситуация с автомобилями?

- По ОСАГО штрафы ввели в октябре прошлого года. Был ажиотаж, очереди в ЦОНах. Мы постарались перевести всё в цифру, чтобы снизить нагрузку. В республике 1 750 000 машин, застраховано сейчас более 1 100 000. В ГСО застраховано более 320 тысяч авто - это 20% от общего парка и 35% от всех застрахованных. То есть мы взяли треть рынка ОСАГО.

Народ сейчас больше доверяет государству, видя экономический рост, стройки, новые дороги и повышение зарплат. Само название "Государственная страховая организация" дает эффект. Бывает, человек купил полис у частника через приложение, а когда случается ДТП, звонит нам, думал, что застрахован у государства. Оказывается ошибся в приложении и по ошибке застраховался у частника. Мы единственная компания, где 100% акций принадлежат Кабинету Министров. Это означает и более строгий надзор, и возможность реализовывать социальные программы. Обязательное страхование жилья - как раз такая программа. Цена полиса - 600 сомов в год в селе и 1200 в городе. При этом выплата в селе до 500 тысяч сомов, а в городе - до миллиона. Для Кыргызстана, где из-за климата учащаются сели и стихийные бедствия, это очень хороший тариф. Кто-то скажет, что за миллион дом не восстановишь, но в селах на 500 тысяч люди умудряются отстроить новое жилье.

- Дом страхуется сразу и от пожара, и от стихийных бедствий?

- Да, это один закон. Он покрывает пожар (техногенный риск) и природные явления - землетрясения, сели, оползни. Сейчас, кстати, пороги пересматриваются.

- Можете подробнее об этом? Жогорку Кенеш принял в первом чтении проект о создании страхового пула и снижении порога при землетрясениях до 5 баллов. Почему это важно?

- Это одно из наиболее важных нововведений в системе обязательного страхования жилья. Оно основано на практическом опыте последних лет и нашей главной задаче - обеспечить реальную защиту имущества граждан. Здесь предусмотрены два ключевых решения: первое - в случае землетрясения или другого стихийного бедствия снизить порог страхового случая до 5 баллов; второе - создать специальный страховой пул.

Ранее страховым случаем считалось только землетрясение силой выше 6 баллов. Однако анализ сейсмической активности показал, что для условий Кыргызстана такой порог оказался слишком высоким. Наша страна расположена в зоне повышенной сейсмической активности, и землетрясения силой около 5 баллов происходят достаточно регулярно. Даже при такой интенсивности многие дома получают повреждения: появляются трещины в стенах, осыпается внутренняя и внешняя отделка, повреждаются крыши, разрушаются печные трубы. Особенно часто подобные повреждения наблюдаются в сельской местности и в домах старой постройки. Однако ранее такие случаи формально не признавались страховыми, и граждане оставались без компенсаций. Именно поэтому было принято решение снизить порог страхового случая до 5 баллов. Мы придерживаемся следующего принципа: "Страхование должно защищать людей не только от крупных катастроф, но и от реальных последствий стихийных явлений, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни".

Теперь о страховом пуле. Еще одна особенность стихийных бедствий заключается в том, что они могут наносить массовый ущерб. Например, при сильном землетрясении или крупном наводнении одновременно могут пострадать тысячи домов. В таких ситуациях на страховую систему мгновенно ложится значительная финансовая нагрузка. Именно поэтому создается страховой пул. Это объединенный финансовый резерв, предназначенный для покрытия ущерба от масштабных стихийных бедствий. Проще говоря, страховой пул - это национальная финансовая подушка безопасности для граждан. Для людей это означает самое главное - уверенность в том, что страховые выплаты будут произведены независимо от масштаба стихийного бедствия. Даже если пострадают тысячи домов, система будет обладать достаточными финансовыми ресурсами для оперативной компенсации ущерба.

В Кыргызстане были случаи землетрясений 4,5–5,5 балла. Разрушения были, но мы не могли платить на законном основании. Тогда председатель Кабмина выплачивал помощь из своего фонда по нашей методике. Чтобы уровень доверия сохранялся, мы разработали новый механизм. Также снижаем порог по ветру - с 25 до 20 метров в секунду. Мы видим на практике, что при 20 м/с уже сносит крыши. Конечно, есть вопросы к соблюдению СНиПов при строительстве, но если мы будем ждать, пока вся страна отстроится по стандартам, пройдет много времени. Нужно быть гибче.

С начала года у нас уже 54 случая по жилью, из них 51 - это пожары. В городах они преобладают, так как там дома крепкие, бетонные, выстроены по СНиПам и выдерживают 6 баллов. По ОСАГО же с начала года у нас уже 500 случаев, в основном в Бишкеке.

- Насчет ОСАГО. Водители часто жалуются на бюрократию и штрафстоянки. Что вы им ответите?

- Отрицать бюрократию бессмысленно. Нам нужно постановление органов о признании человека виновным. Если он нанес ущерб третьим лицам и ГУОБДД это подтвердило - ОСАГО работает. На экспертизы и стоянки действительно уходит время. Мы стараемся ускорить процесс: создали круглосуточную службу аварийных комиссаров в Бишкеке и Оше, выезжаем на место, консультируем.

Но закон не перепрыгнешь. Порядок выплат и коэффициенты утверждены Кабмином, и мы не можем их менять. Мы идем к системе европротоколов, как в Европе или у соседей. Это когда при мелком ДТП без пострадавших водители просто обмениваются данными полисов и разъезжаются без участия милиции. Но это возможно только при охвате в 90-100%. Пока же ежедневно в Бишкеке 80% нарушений - это отсутствие ОСАГО. Когда доведем охват до максимума, перейдем на европротокол. Да, там выше риск мошенничества, когда люди договариваются сами, но мы решим это через цифру.

- В Кыргызстане анонсировали страхование кредитов и экспортно-импортных поставок. В чем суть?

- Сегодня Государственная страховая организация активно реализует государственную политику поддержки малого и среднего бизнеса, а также развития экспортного потенциала в рамках Нацпрограммы-2030. Если объяснить простыми словами, речь идет о защите наших предпринимателей на международных рынках.

Когда компания отправляет товар за рубеж, партнер может обанкротиться или не выполнить обязательства. Есть и политические риски - ограничения на валюту, санкции, конфликты. Страхование позволяет вернуть от 50 до 90 процентов суммы сделки. Отдельно страхуются экспортные кредиты - риск невозврата средств. При этом важно понимать: страхование контрактов не покрывает повреждение груза при перевозке, для этого есть отдельный вид - страхование грузов. Главная выгода - бизнес может увереннее расширять географию, предлагая партнерам отсрочку платежа, зная, что капитал защищен.

- ГСО наделяют статусом Национального оператора по перестрахованию. Зачем это нужно?

- Этот статус закреплен Указом Президента №79 от 24 марта 2024 года. Это также часть работы с Евразийской перестраховочной компанией (ЕПК) в рамках ЕАЭС. Если просто: перестрахование - это страхование самих страховых компаний. Когда риск слишком велик, компания передает часть его перестраховщику.

Раньше эти риски уходили за рубеж, а вместе с ними уходила и валюта в виде страховых премий. Создание национального оператора позволит оставлять эти ресурсы внутри страны. Для обычного гражданина это означает еще большую надежность всей системы. Даже при масштабных катастрофах система сохранит способность платить. Наша стратегическая цель - сформировать систему, которая надежно защищает интересы граждан и помогает экономике.