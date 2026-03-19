ГНС напомнила о требованиях к детским напиткам в КР

С 1 января 2026 года в Кыргызстане безалкогольные напитки, зарегистрированные как детское питание, облагаются акцизным налогом и подлежат обязательной маркировке акцизными марками. Об этом напомнила Государственная налоговая служба.

С этой даты запрещены производство и импорт такой продукции без акцизных марок. При этом реализовать немаркированные остатки на территории страны можно до 1 мая 2026 года.

Требования распространяются на безалкогольные напитки, имеющие свидетельство о государственной регистрации в качестве детского питания и относящиеся к товарной позиции ТН ВЭД 2202.

Соответствующая норма введена постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 22 февраля 2022 года.

ГНС призывает налогоплательщиков, занимающихся производством, импортом и оборотом детского питания, соблюдать требования законодательства. В случае выявления немаркированной продукции к нарушителям будут применяться меры в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.