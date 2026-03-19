В Кыргызстане при поддержке АБР обновляют лабораторную сеть

- Назгуль Абдыразакова
В Бишкеке состоялась встреча министра Дамира Осмонова с делегацией Азиатского банка развития во главе со страновым директором Чжэн Ву. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Стороны обсудили реализацию текущих проектов и подготовку новых инициатив в сфере здравоохранения.

Основное внимание уделено проекту "Укрепление региональной безопасности в области здравоохранения". В его рамках модернизируется лабораторная служба страны и повышается готовность системы к реагированию на угрозы. На сегодня завершены работы на 6 из 11 объектов, ещё один объект находится на завершающей стадии. По четырём объектам проводятся тендерные процедуры. Работы ведутся в Бишкеке, Чуйской и Ошской областях.

Параллельно реализуются поставки оборудования. Подписаны контракты на гематологическое, биохимическое, иммунохимическое и микробиологическое оборудование. Часть пакетов находится на стадии оценки. После завершения поставок лаборатории оснастят современными технологиями, что повысит качество диагностики.

Также внедряются лабораторная информационная система LIMS и система непрерывного повышения качества CQI.

В ходе встречи отдельно обсудили проблемы реализации проекта сроки строительных работ, закупочные процедуры и координацию между участниками.

Кроме того, рассмотрены перспективы развития лабораторной службы с учётом международных стандартов, включая требования ISO 15189.

Стороны также обсудили проект SEFF, предусматривающий подготовку нового инвестиционного проекта по модернизации больничной инфраструктуры, строительство объектов, оснащение оборудованием и повышение энергоэффективности.

По итогам встречи подтверждена готовность к дальнейшему сотрудничеству и реализации новых проектов в системе здравоохранения.


Сейчас читают
