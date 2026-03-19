Погода
$ 87.40 - 87.75
€ 99.90 - 100.80

В Бишкеке ограничат движение из-за утреннего айт намаза

319  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке в ночь с 19 на 20 марта временно перекроют ряд улиц в связи с проведением утреннего айт намаза. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ.

С 00:00 20 марта движение будет ограничено на следующих участках:

улица Тыныстанова от проспекта Чуй до улицы Тоголок Молдо;

улица Фрунзе от улицы Тыныстанова до улицы Тоголок Молдо;

улица Тоголок Молдо от улицы Фрунзе до проспекта Чуй.

На перекрытых участках для обеспечения порядка и безопасности будут работать эвакуаторы. Водителей просят заранее убрать автомобили и парковать их только в разрешённых местах.

Горожан также призывают соблюдать правила дорожного движения и общественный порядок в период проведения праздничного намаза.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456873
Теги:
Орозо айт, перекрытие дорог, праздник, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  