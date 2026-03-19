В Бишкеке ограничат движение из-за утреннего айт намаза

В Бишкеке в ночь с 19 на 20 марта временно перекроют ряд улиц в связи с проведением утреннего айт намаза. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ.

С 00:00 20 марта движение будет ограничено на следующих участках:

улица Тыныстанова от проспекта Чуй до улицы Тоголок Молдо;

улица Фрунзе от улицы Тыныстанова до улицы Тоголок Молдо;

улица Тоголок Молдо от улицы Фрунзе до проспекта Чуй.

На перекрытых участках для обеспечения порядка и безопасности будут работать эвакуаторы. Водителей просят заранее убрать автомобили и парковать их только в разрешённых местах.

Горожан также призывают соблюдать правила дорожного движения и общественный порядок в период проведения праздничного намаза.