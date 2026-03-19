В Кыргызстане ввели новый праздник для IT-специалистов

В Кыргызстане учредили День работников сферы цифровых технологий. Соответствующее постановление принял Кабинет министров.

Согласно документу, профессиональный праздник будет отмечаться ежегодно 4 апреля. Он посвящён специалистам в области цифровизации и информационных технологий.

Решение направлено на признание вклада IT-специалистов в социально-экономическое развитие страны и поддержку цифровой трансформации.

Праздник объединит представителей государственного сектора, бизнеса, IT-компаний и частных инициатив, развивающих цифровые решения и сервисы.

В Министерстве цифрового развития и инновационных технологий отметили, что введение новой даты будет способствовать развитию кадрового потенциала и дальнейшему внедрению инноваций.