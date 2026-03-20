Председателем Палаты медиаторов Кыргызстана избрана Гулсина Кожоярова

- Светлана Лаптева
В Бишкеке прошло первое заседание Совета Палаты медиаторов Кыргызской Республики. По итогам заседания Председателем Палаты избрана Кожоярова Гулсина Жолдошбековна.

Решение было принято в рамках формирования ключевых органов управления и дальнейшего развития института профессиональных медиаторов в стране.

Кожоярова Гулсина Жолдошбековна - признанный эксперт в области медиации и альтернативного разрешения споров. Она обладает богатым опытом в развитии медиативных практик, участии в профильных инициативах и обучении специалистов. В своей работе Гулсина Жолдошбековна активно продвигает принципы мирного урегулирования конфликтов, укрепляет профессиональные стандарты и повышает доверие к медиации в Кыргызстане.

Избрание Председателя стало важным шагом в становлении Палаты медиаторов как ключевого института, направленного на развитие, координацию и поддержку медиаторов, а также внедрение современных подходов к разрешению споров.

Палата медиаторов Кыргызской Республики продолжит активную работу по развитию института медиации, взаимодействию с государственными органами, международными партнерами и профессиональным сообществом.


Министерство юстиции, Кыргызстан
