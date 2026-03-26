В Кыргызстане усилят контроль за строительством водопроводов

Директор Департамента развития питьевого водоснабжения и водоотведения Азамат Шадманов провел рабочее совещание с руководителями отделов реализации госинвестиций. Главной темой встречи стало выполнение планов на 2026 год и эффективное освоение выделенных средств. Особое внимание участники уделили соблюдению графиков работ и достижению целевых показателей по обеспечению чистой водой населенных пунктов страны.

В ходе обсуждения были затронуты технические и финансовые аспекты реализации текущих проектов. Участники совещания отчитались о статусе работ в селах, где запуск систем водоснабжения запланирован на текущий год. Азамат Шадманов указал на необходимость рационального использования бюджетных средств и обеспечения своевременного финансирования всех этапов строительства.

По итогам встречи глава департамента поручил ответственным лицам максимально ускорить разработку и согласование технико-экономических обоснований для новых объектов. Азамат Шадманов подчеркнул, что при выполнении работ должно быть обеспечено строгое соблюдение строительных норм, санитарных требований и стандартов качества. Контроль за исполнением поставленных задач по развитию систем водоснабжения и водоотведения будет осуществляться на постоянной основе для исключения срывов установленных сроков.