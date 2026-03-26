Погода
$ 87.49 - 87.74
€ 100.27 - 101.17

В Кыргызстане усилят контроль за строительством водопроводов

163  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Директор Департамента развития питьевого водоснабжения и водоотведения Азамат Шадманов провел рабочее совещание с руководителями отделов реализации госинвестиций. Главной темой встречи стало выполнение планов на 2026 год и эффективное освоение выделенных средств. Особое внимание участники уделили соблюдению графиков работ и достижению целевых показателей по обеспечению чистой водой населенных пунктов страны.

В ходе обсуждения были затронуты технические и финансовые аспекты реализации текущих проектов. Участники совещания отчитались о статусе работ в селах, где запуск систем водоснабжения запланирован на текущий год. Азамат Шадманов указал на необходимость рационального использования бюджетных средств и обеспечения своевременного финансирования всех этапов строительства.

По итогам встречи глава департамента поручил ответственным лицам максимально ускорить разработку и согласование технико-экономических обоснований для новых объектов. Азамат Шадманов подчеркнул, что при выполнении работ должно быть обеспечено строгое соблюдение строительных норм, санитарных требований и стандартов качества. Контроль за исполнением поставленных задач по развитию систем водоснабжения и водоотведения будет осуществляться на постоянной основе для исключения срывов установленных сроков.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456885
Теги:
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  