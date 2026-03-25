В Ак-Суйском районе запустили новую МТС для обслуживания фермеров

В Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области начала работу современная машинно-тракторная станция (МТС), созданная для технической модернизации аграрного сектора региона. Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства Кыргызской Республики.

Проект реализован по прямому поручению Президента Садыра Жапарова. На оснащение станции из Президентского фонда было направлено 108 млн сомов. Базой для размещения новой структуры послужила территория бывшего предприятия "Сельэнерго" в селе Ак-Суу.

Парк МТС укомплектован более чем 60 единицами специализированной техники, которая уже прибыла в распоряжение хозяйства. Планируется, что станция будет оказывать услуги аграриям сразу трех районов: Тюпского, Ак-Суйского и Джети-Огузского.

Возможности новой структуры позволяют выполнять полный цикл агротехнических операций в механизированном режиме - от первичной подготовки почвы до финальной уборки урожая. Учитывая специфику региона, отдельный акцент сделан на развитии картофелеводства: для этих целей было закуплено 10 современных картофелеуборочных комбайнов.

На данный момент техника МТС уже задействована в проведении весенне-полевых работ. По мнению специалистов Минсельхоза, доступ к качественным механизированным услугам позволит фермерам значительно повысить эффективность производства и сократить потери при сборе сельхозкультур.


Сейчас читают
