США поддержат торговые преференции для Узбекистана после вступления в ВТО

- Светлана Лаптева
В американском законодательном органе прозвучали заявления о готовности расширить экономическое партнерство с Узбекистаном. Как сообщает информагентство "Uzdaily", конгрессвумен Кэрол Миллер в ходе профильных слушаний выступила в поддержку предоставления республике статуса постоянных нормальных торговых отношений (ПНТО). По ее словам, этот стратегический шаг позволит не только укрепить двусторонние связи, но и создаст необходимые условия для переноса производственных цепочек из Китая в Центральноазиатский регион.

Особое внимание Миллер уделила инвестиционной привлекательности региона для американского бизнеса. Предоставление статуса ПНТО должно дать компаниям из США уверенность для долгосрочных вложений в стратегически важные сферы, включая добычу и переработку редкоземельных элементов. При этом конгрессвумен напомнила, что ключевым условием для отмены ограничительной поправки Джексона-Вэника является официальное вступление страны во Всемирную торговую организацию (ВТО). В этом направлении Узбекистан уже демонстрирует значительный прогресс, успешно завершив десятки двусторонних переговоров и подтвердив приверженность международным торговым правилам.

В рамках обсуждения укрепления экономических связей также были упомянуты крупные коммерческие проекты, в частности, контракты на поставку 22 самолетов компании Boeing для узбекских авиаперевозчиков. Эту позицию поддержала и партнер юридической фирмы Akin Кэлли Энн Шоу, отметив, что членство в ВТО станет для Ташкента прямым путем к получению полноправного торгового статуса. Экспертное сообщество сходится во мнении, что наделение стран Центральной Азии статусом ПНТО выгодно Вашингтону для диверсификации производственных мощностей и снижения глобальной зависимости от китайского импорта.

Ожидается, что процесс вступления Узбекистана в ВТО может быть полностью завершен уже в текущем году. В настоящее время страна находится на финальных стадиях согласования процедур и завершения оставшихся этапов переговоров, что откроет новую главу в торговых отношениях с Соединенными Штатами.


