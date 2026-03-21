Эксперты бьют тревогу из-за деградации зеленой среды в школах Бишкека

Школа - это не только учебные программы и классы, это прежде всего среда, которая напрямую формирует здоровье, поведение и успеваемость детей. В Кыргызстане уже несколько лет официально приняты стандарты "безопасной и зеленой школы", однако реальность, которую увидели журналисты VB.KG, посетив ряд учебных заведений, вызывает тревогу. Вместо защитных "зеленых стен" из растений, способных оградить детей от пыли и выхлопных газов, в школьных дворах зачастую уничтожаются даже те кусты, которые годами справлялись с этой задачей. В погоне за внешней "красотой" администрация учебных заведений забывает об экологической функциональности.

Эксперты экологического движения "БИОМ", разработавшие в свое время детальные карты растений для школьного озеленения, настаивают: пришкольная территория - это полноценная экосистема, а не второстепенная часть инфраструктуры. Сегодня, выбирая учебное заведение, родители все чаще смотрят не только на рейтинг учителей, но и на то, насколько грамотно и безопасно озеленен двор. Согласно действующим санитарным требованиям, зеленые насаждения должны занимать не менее 50% территории школы. Однако на практике это правило соблюдается редко: чаще всего озеленение ограничивается декоративным газоном или парой деревьев, которые не выполняют никакой защитной функции.

Проблема стоит особенно остро на фоне критического загрязнения воздуха в Бишкеке. В зимний период уровень мелкодисперсных частиц PM2.5 в столице регулярно превышает нормы ВОЗ в 5–10 раз из-за угольного отопления и транспорта. В таких условиях школы без плотного "зеленого фильтра" оставляют детей фактически беззащитными. Ученые подчеркивают, что правильное озеленение - это не декор, а жизненно важная инфраструктура, которая снижает уровень шума, защищает здания от перегрева, улучшает качество воздуха в классах и помогает детям лучше концентрироваться на учебе.

Опираясь на методические рекомендации экологов и наработки известного профессора Эмиля Шукурова, специалисты призывают отказаться от "декоративного" подхода. По мнению Шукурова, главная ошибка - высаживать растения только ради красоты. Важно создавать устойчивую многоуровневую систему, включающую деревья, кустарники и травы разных высот. Именно такая структура формирует микроклимат и реально защищает территорию. При этом ставку следует делать на местные виды растений, которые адаптированы к нашему климату, устойчивы к засухе и не требуют избыточного ухода, в отличие от привезенной экзотики.

Правильное озеленение образовательных учреждений сегодня должно включать в себя зонирование территории, создание плотных "зеленых щитов" по периметру, использование вертикального озеленения и полный отказ от ядохимикатов. Бишкеку стоит вспомнить собственный исторический опыт города-сада, заложенный такими садоводами, как Александр Фетисов, когда парки, скверы и школьные дворы рассматривались как единая, неразрывная зеленая сеть города. Каждая школа должна быть частью общегородской экологической инфраструктуры.

Вопрос озеленения - это не вопрос эстетики, а вопрос безопасности и здоровья подрастающего поколения. Мы призываем родителей и неравнодушных граждан внимательно осмотреть территории школ и детских садов, куда ходят ваши дети. Все ли там в порядке? Является ли школа вашего ребенка действительно "зеленой" и безопасной или защитные функции растений принесены в жертву плитке и пустому пространству? Расскажите нам о своем опыте: нравится ли вам и вашему ребенку зеленый дизайн учебного заведения и справляется ли он со своей главной задачей - давать детям возможность дышать чистым воздухом. Возможно, именно ваш пример заставит кого-то взять в руки лопату, проложить систему капельного орошения и изменить среду, в которой растут наши дети.