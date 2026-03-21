Погода
$ 87.45 - 87.75
€ 100.40 - 101.25

Эксперты бьют тревогу из-за деградации зеленой среды в школах Бишкека

414  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Школа - это не только учебные программы и классы, это прежде всего среда, которая напрямую формирует здоровье, поведение и успеваемость детей. В Кыргызстане уже несколько лет официально приняты стандарты "безопасной и зеленой школы", однако реальность, которую увидели журналисты VB.KG, посетив ряд учебных заведений, вызывает тревогу. Вместо защитных "зеленых стен" из растений, способных оградить детей от пыли и выхлопных газов, в школьных дворах зачастую уничтожаются даже те кусты, которые годами справлялись с этой задачей. В погоне за внешней "красотой" администрация учебных заведений забывает об экологической функциональности.

Эксперты экологического движения "БИОМ", разработавшие в свое время детальные карты растений для школьного озеленения, настаивают: пришкольная территория - это полноценная экосистема, а не второстепенная часть инфраструктуры. Сегодня, выбирая учебное заведение, родители все чаще смотрят не только на рейтинг учителей, но и на то, насколько грамотно и безопасно озеленен двор. Согласно действующим санитарным требованиям, зеленые насаждения должны занимать не менее 50% территории школы. Однако на практике это правило соблюдается редко: чаще всего озеленение ограничивается декоративным газоном или парой деревьев, которые не выполняют никакой защитной функции.

Проблема стоит особенно остро на фоне критического загрязнения воздуха в Бишкеке. В зимний период уровень мелкодисперсных частиц PM2.5 в столице регулярно превышает нормы ВОЗ в 5–10 раз из-за угольного отопления и транспорта. В таких условиях школы без плотного "зеленого фильтра" оставляют детей фактически беззащитными. Ученые подчеркивают, что правильное озеленение - это не декор, а жизненно важная инфраструктура, которая снижает уровень шума, защищает здания от перегрева, улучшает качество воздуха в классах и помогает детям лучше концентрироваться на учебе.

Опираясь на методические рекомендации экологов и наработки известного профессора Эмиля Шукурова, специалисты призывают отказаться от "декоративного" подхода. По мнению Шукурова, главная ошибка - высаживать растения только ради красоты. Важно создавать устойчивую многоуровневую систему, включающую деревья, кустарники и травы разных высот. Именно такая структура формирует микроклимат и реально защищает территорию. При этом ставку следует делать на местные виды растений, которые адаптированы к нашему климату, устойчивы к засухе и не требуют избыточного ухода, в отличие от привезенной экзотики.

Правильное озеленение образовательных учреждений сегодня должно включать в себя зонирование территории, создание плотных "зеленых щитов" по периметру, использование вертикального озеленения и полный отказ от ядохимикатов. Бишкеку стоит вспомнить собственный исторический опыт города-сада, заложенный такими садоводами, как Александр Фетисов, когда парки, скверы и школьные дворы рассматривались как единая, неразрывная зеленая сеть города. Каждая школа должна быть частью общегородской экологической инфраструктуры.

Вопрос озеленения - это не вопрос эстетики, а вопрос безопасности и здоровья подрастающего поколения. Мы призываем родителей и неравнодушных граждан внимательно осмотреть территории школ и детских садов, куда ходят ваши дети. Все ли там в порядке? Является ли школа вашего ребенка действительно "зеленой" и безопасной или защитные функции растений принесены в жертву плитке и пустому пространству? Расскажите нам о своем опыте: нравится ли вам и вашему ребенку зеленый дизайн учебного заведения и справляется ли он со своей главной задачей - давать детям возможность дышать чистым воздухом. Возможно, именно ваш пример заставит кого-то взять в руки лопату, проложить систему капельного орошения и изменить среду, в которой растут наши дети.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

Теги:
школа, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  