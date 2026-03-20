Экс-глава ГКНБ Ташиев принял участие в Айт-намазе и обратился к народу

Бывший глава ГКНБ Камчыбек Ташиев принял участие в праздничном Айт-намазе в бишкекском микрорайоне "Джал". На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что рядом с бывшим главой ГКНБ находился экс-мэр Оша Женишбек Токторбаев. После завершения молитвы Ташиев обратился к кыргызстанцам с поздравлением, в котором призвал к единству и духовному очищению.

"Если я вдруг совершил ошибку и обидел кого-то, прошу прощения. Каждого, кто во время священного месяца Орозо распространял различные слухи и поливал грязью, я простил ради Аллаха. Надеюсь, в следующий раз они не пойдут на это, не будут распространять информацию, не соответствующую действительности. Пусть Всевышний наделит их сердце верой! Всех с праздником!" - сказал он.

В то же время он сообщил, что зла не держит и на своих оппонентов. Бывший руководитель спецслужб заявил, что ради праздника прощает тех, кто в течение месяца Рамазан распространял о нем недостоверные слухи. Выразив надежду на то, что в будущем критики откажутся от подобных методов, он пожелал им крепости веры и еще раз поздравил народ с окончанием поста.


Сейчас читают
