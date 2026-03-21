В Кыргызстане стартовала сельскохозяйственная перепись

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР сообщает о проведении сельскохозяйственной переписи - стратегически важного государственного мероприятия. Его главная цель заключается в получении актуальной и достоверной информации о реальном состоянии аграрной отрасли страны для повышения качества управленческих решений.

В ходе переписи специалисты соберут данные по ключевым направлениям: использование сельхозугодий, площади посевов, численность скота и птицы, а также обеспеченность хозяйств техникой. Особое внимание будет уделено анализу деятельности как крупных фермерских хозяйств, так и личных подсобных хозяйств граждан.

Полученные результаты станут фундаментом для формирования государственной политики и разработки целевых программ развития аграрного сектора. Объективные цифры позволят государству более эффективно распределять поддержку сельхозпроизводителей и определять приоритетные векторы развития сельских территорий.

Министерство призывает граждан с пониманием отнестись к работе переписчиков и оказывать им содействие. Ведомство официально гарантирует полную конфиденциальность предоставленных сведений: согласно законодательству Кыргызской Республики, вся информация будет использоваться исключительно в обобщенном виде для статистических целей.