Тимур Турлов о новых финтех-экосистемах как модели финансового бизнеса

Основатель и глава Freedom Holding Corp. Тимур Турлов в интервью изданию PAYTECH Magazine рассказал о трансформации компании из брокерского бизнеса в цифровую экосистему, объединяющую финансы, технологии и повседневные онлайн-сервисы. По словам Тимура Турлова, такая модель позволяет не только удерживать пользователей, но и формировать вокруг финансовых услуг полноценную цифровую среду.

От брокерского сервиса к экосистеме

Freedom начала работу в 2010 году как брокерская компания, ориентированная на инвесторов из Восточной Европы и Центральной Азии, которым требовался удобный доступ к американскому фондовому рынку. Со временем бизнес постепенно расширялся: к инвестиционным сервисам добавились страховые продукты, банковские решения и различные цифровые сервисы, что в итоге привело к созданию технологической платформы, объединяющей несколько направлений финансовых услуг.

Одним из ключевых этапов этой трансформации стало появление Freedom Bank в Казахстане. Банковская инфраструктура позволила компании объединить финансовые сервисы в единую систему и начать формировать экосистему, в которой инвестиции, платежи и повседневные цифровые услуги связаны между собой. Сегодня Freedom - международная публичная компания, акции которой торгуются на бирже NASDAQ.

Как работает стратегия SuperApp

Следующим этапом развития стало создание Freedom SuperApp - приложения, которое объединяет финансовые и цифровые сервисы в единой среде. Через него пользователи могут управлять банковскими счетами, инвестировать, совершать платежи, покупать билеты на мероприятия, планировать поездки и пользоваться развлекательными сервисами, не переключаясь между разными платформами.

Аудитория приложения уже превышает 5 миллионов пользователей, что делает его одной из самых быстрорастущих мультисервисных платформ в регионе. По словам Турлова, экосистема работает по принципу взаимного усиления сервисов: одни продукты помогают привлекать новую аудиторию, другие формируют долгосрочное взаимодействие с клиентами, а финансовые услуги создают высокий уровень доверия внутри платформы.

Почему Казахстан оказался подходящей площадкой

Несмотря на то что Казахстан редко называют мировым центром финтеха, Тимур Турлов считает страну удобной средой для технологических экспериментов. Относительно молодой рынок, быстро развивающаяся цифровая инфраструктура и наличие квалифицированных специалистов позволяют внедрять новые решения быстрее, чем во многих более зрелых экономиках.

Дополнительным фактором является сравнительно низкая стоимость разработки и исследований. Благодаря этому компании могут активно тестировать новые технологии, включая внедрение искусственного интеллекта в финансовые сервисы и клиентские продукты.

Инфраструктура искусственного интеллекта

Развитие AI становится одним из стратегических направлений для Freedom Holding Corp.. Компания объявила о сотрудничестве с OpenAI и о планах создания масштабного инфраструктурного проекта совместно с Nvidia.

По словам Тимура Турлова, в Евразии существует заметный дефицит крупных дата-центров: между Польшей и Южной Кореей практически отсутствуют мощные вычислительные кластеры глобальных облачных провайдеров. В этих условиях Казахстан может занять важное место в развитии региональной AI-инфраструктуры, тем более что страна обладает стабильной инвестиционной средой и относительно доступной электроэнергией.

Эффективность цифровых финансовых сервисов

Говоря о будущем банковской индустрии, Тимур Турлов отмечает, что традиционные финансовые организации обладают значительным масштабом и доверием клиентов, однако их развитие часто замедляют сложные процессы и устаревшие технологические системы. Цифровые банки, напротив, строятся на современной инфраструктуре, что позволяет снижать издержки и ускорять многие операции.

Показательным примером предприниматель называет стоимость оформления ипотеки: если в США подобная процедура может стоить более десяти тысяч долларов, то в Казахстане благодаря цифровизации процессов она иногда обходится примерно в двести.

Глобальные амбиции компании

Freedom постепенно расширяет присутствие на международных рынках, развивая брокерский бизнес в Европе, усиливая позиции в США и выходя на новые рынки Центральной Азии. По словам Турлова, внутри группы уже формируется несколько технологических направлений - от платежных платформ до банковских решений, - которые потенциально могут масштабироваться как самостоятельные международные продукты.

Тимур Турлов подчеркивает, что главным активом компании остаются технологии и команда специалистов, которые их создают. Именно способность быстро разрабатывать новые сервисы и адаптировать их для разных рынков, по его мнению, станет ключевым фактором дальнейшего роста Freedom.