В жилмассивах Бишкека стартует масштабная кампания по высадке деревьев

Символично, что в Международный день Земли, отмечаемый 20 марта, в Бишкеке объявлен старт масштабной экологической акции. С 22 марта по 5 апреля в ряде жилых массивов города пройдет серия субботников и посадок деревьев, призванных превратить столичные новостройки в благоустроенные зеленые зоны.

Работы по озеленению пройдут в несколько этапов. График мероприятий охватывает ключевые жилмассивы: 22 марта акция начнется в Бакай-Ата, 27 марта переместится в Ак-Ордо-2 и Ак-Ордо-3, а 28 марта охватит Ак-Ордо-1. В последующие дни эстафету примут Рухий-Мурас (29 марта), Калыс-Ордо (4 апреля) и завершится цикл 5 апреля в Мурас-Ордо.

Инициатива реализуется в рамках проекта "Жашыл конуштар" ("Зеленые жилмассивы"), организованного Ресурсным центром для пожилых в партнерстве с организацией "A More Inclusive Society". Главная цель проекта - не только улучшить экологическую обстановку и снизить уровень пыли в районах с дефицитом растительности, но и объединить местных жителей. Организаторы делают ставку на вовлеченность горожан в благоустройство собственных дворов и создание комфортной, тенистой среды для жизни.

Помимо практической работы по посадке саженцев, проект включает обучающие мероприятия и поддержку локальных эко-инициатив, что способствует формированию устойчивой городской экосистемы. Участие жителей является ключевым фактором успеха: организаторы приглашают всех неравнодушных бишкекчан присоединиться к субботникам в указанные даты.

Для тех, кто готов внести свой вклад в создание "зеленого пояса" столицы и получить подробную информацию о местах сбора, работает контактный номер: 0755 955 001.