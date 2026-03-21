Казахстан ввел временный запрет на импорт мяса из России

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан ввело временный запрет на импорт и транзит живых животных, а также животноводческой продукции из Российской Федерации. Как пояснили в профильном ведомстве, данное решение продиктовано необходимостью защиты территории республики от заноса опасных инфекций на фоне ухудшения эпизоотической обстановки в соседнем государстве.

Под ограничения попали не только сельскохозяйственные животные, но и сырье, а также корма и кормовые добавки, не прошедшие обязательную термическую обработку. В Минсельхозе подчеркивают, что данные меры являются стандартным протоколом безопасности и будут сохраняться до полной стабилизации ветеринарного фона в российских регионах.

Основным фактором для принятия жестких мер стала критическая ситуация в Новосибирской области, где из-за массового падежа скота был введен режим чрезвычайной ситуации. По официальным данным, в регионе зафиксированы вспышки пастереллеза в шести населенных пунктах, а также выявлено более 50 активных очагов бешенства.

В связи с этим в приграничных районах Казахстана значительно усилен ветеринарный надзор. В профильных службах сообщили о введении обязательной дезинфекции транспорта и тщательном досмотре всех категорий грузов, пересекающих границу. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, комментируя ситуацию, признал наличие проблем с оперативностью действий местных властей в ряде регионов, хотя и назвал текущую обстановку с пастереллезом контролируемой.

Власти Казахстана продолжают мониторинг ситуации в режиме реального времени, заявляя о готовности оперативно корректировать режим ограничений в зависимости от успехов российских коллег в ликвидации очагов заболеваний.