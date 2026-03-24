Алис Вайдель: Каждые 20 минут в Германии банкротится одна компания

В Германии резко обострился экономический кризис, ставящий под удар малый и средний бизнес. С таким заявлением в Бундестаге выступила сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель, сообщает ТАСС.

По словам лидера оппозиции, нынешний курс правительства ведет к деградации экономики. "Вы бросаете на произвол судьбы малый и средний бизнес. Каждые 20 минут объявляется о банкротстве очередной немецкой фирмы. Люди боятся за свои рабочие места и не уверены в будущем своих детей в этой стране", - заявила Вайдель, обращаясь к канцлеру Фридриху Мерцу.

Особое внимание в своем выступлении сопредседатель АдГ уделила вопросам энергетической безопасности. Она подчеркнула, что на фоне нестабильности на Ближнем Востоке Германии жизненно важно обеспечить надежное энергоснабжение. В связи с этим Вайдель подвергла критике финансовую поддержку Украины.

"Вы намерены и дальше направлять миллиарды в одну из самых коррумпированных стран мира ради продолжения безнадежного конфликта? Отвечает ли это интересам ФРГ?" - задала вопрос политик.

В качестве выхода из кризиса лидер АдГ предложила сменить вектор внешней политики: начать поиск диалога с Россией для прекращения боевых действий и инициировать переговоры о возобновлении поставок газа по трубопроводу "Северный поток".