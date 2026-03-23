В Казахстане внедряют новую модель реновации жилья с госгарантиями

В Казахстане внедряется принципиально новый механизм сноса ветхого и аварийного жилья, призванный защитить права собственников и ускорить обновление городского фонда. Ключевым нововведением станет участие Единого оператора - Казахстанской жилищной компании (КЖК) - в роли гаранта завершения строительства. Согласно новой схеме, разработанной совместно с профильным министерством, государство берет на себя обязательство достроить объект даже в случае дефолта застройщика.

Масштаб проблемы подтверждается статистикой: почти половина многоквартирного фонда страны (около 138 тысяч домов) эксплуатируется более полувека. На текущий момент статус аварийных или ветхих имеют свыше 3,6 тысячи объектов, при этом наибольшая концентрация такого жилья наблюдается в Алматы, области Ұлытау и ЗКО. В Астане насчитывается 178 опасных для проживания домов. В рамках масштабной программы до 2029 года планируется переселить в современные квартиры порядка 40 тысяч граждан.

Правовой фундамент системы заложен в новом Строительном кодексе, который полноценно вступит в силу с 1 июля 2026 года. Реформа предполагает упрощение бюрократических процедур, включая выделение земельных участков без аукционов, и наделение акиматов расширенными полномочиями по управлению зонами реновации. Основой взаимодействия станет трехсторонний договор между девелопером, местными властями и КЖК. При этом к застройщикам предъявляются жесткие требования: наличие двухлетнего стажа на рынке, владение капиталом не менее 10% от активов и готовность обеспечить жителей временным жильем на период стройки.

Для граждан предусмотрено два сценария: прямая продажа старой недвижимости государству или участие в долевом строительстве. Во втором случае безопасность сделки обеспечивается регистрацией в системе "Казреестр", а гарантия КЖК позволяет использовать ипотечные инструменты "Отбасы банка" без предоставления дополнительного залога. В Национальной палате предпринимателей "Атамекен" отмечают высокую инвестиционную привлекательность модели, так как она снижает нагрузку на бюджет за счет использования готовых инженерных сетей в старых районах. Тем не менее, эксперты подчеркивают, что ключевым фактором успеха станет поиск компромисса между частными интересами жильцов и требованиями бизнеса.