Экологи Казахстана подали жалобу на ветропарк Шокпар из-за гибели птиц

- Светлана Лаптева
В Казахстане набирает обороты разбирательство вокруг работы ветровой электростанции Шокпар мощностью 100 МВт. Группа экологов направила официальную жалобу в международные финансовые институты, включая ЕБРР и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, выражая обеспокоенность судьбой редких видов пернатых. Спор уже перешел на стадию рассмотрения в рамках независимого механизма подотчетности проектов IPAM.

Представители общественного фонда по сохранению биоразнообразия настаивают на том, что объект представляет серьезную опасность для птиц, занесенных в Красную книгу. По мнению заявителей, проекту ошибочно присвоили категорию экологической опасности B вместо более строгой категории A. Активисты утверждают, что полноценный анализ воздействия на местную фауну не проводился, а на самих турбинах отсутствуют системы автоматического обнаружения птиц. Экологи подкрепляют свою позицию данными собственного мониторинга, в ходе которого в районе ветропарка были зафиксированы случаи гибели пернатых и летучих мышей.

В качестве компромисса защитники природы предлагают внедрить технологию автоматической остановки лопастей при приближении стай и окрасить турбины в яркие цвета для лучшей видимости. Также они настаивают на проведении дополнительных глубоких исследований среды обитания в зоне работы ВЭС и прилегающих линий электропередачи.

В свою очередь инвесторы и компания-оператор придерживаются иной точки зрения. В Европейском банке реконструкции и развития подчеркивают, что проект успешно прошел все необходимые экспертизы. По данным банка, площадка расположена в 25–30 километрах от основных путей миграции и не затрагивает особо охраняемые природные территории. Оператор станции добавляет, что внутренний мониторинг не подтверждает фактов массовой гибели животных, а установка дорогостоящих систем защиты на данном этапе экономически не оправдана.

Ситуация вокруг Шокпара стала важным прецедентом для регионального энергетического рынка. Эксперты отмечают, что этот кейс поднимает фундаментальный вопрос о поиске баланса между развитием возобновляемых источников энергии и сохранением уникальных экосистем. Исход спора покажет, насколько эффективно международные финансовые институты и бизнес могут адаптировать зеленые проекты под строгие экологические требования без потери их инвестиционной привлекательности.


Сейчас читают
