Мэрия и АНО "Евразия" отпраздновали с бишкекчанами Нооруз

- Жан Алиев
Мэрия города Бишкек, муниципальная администрация мэрии города Бишкек по Октябрьскому административному району совместно с Автономной некоммерческой организацией "Евразия" провели праздничное мероприятие, посвященное Ноорузу. Праздник состоялся в парке "Ынтымак-2". По традиции торжественная программа началась с национального обряда "Алас" - окуривания арчей. Ритуал провела почетная гостья Умай эне (Мать земли) в белом элечеке. Она благословила кыргызстанцев, пожелав им здоровья, счастья, благополучия и богатого урожая в этом году.

Официальную часть мероприятия открыл глава Октябрьского акимиата Жаныбек Орозалиев, подчеркнув значимость сохранения национальных традиций и укрепления общественного единства.

"Нооруз - это символ обновления природы, материнства и счастливой жизни. Этот праздник стал общенациональным и олицетворяет единство и возрождение", - отметил Жаныбек Орозалиев.

Как подчеркнул заместитель директора регионального офиса Ренат Айтымбетов, совместное празднование Нооруза стало символом устойчивого партнерства.

"От всей души поздравляем вас с великим и светлым праздником весны и обновления - Ноорузом. Уже второй год подряд мы совместно отмечаем этот знаменательный день, что свидетельствует о крепкой дружбе и взаимном уважении. Такие мероприятия объединяют людей, укрепляют связи и создают атмосферу единства. Уверен, что эта добрая традиция будет продолжена и в дальнейшем, способствуя сплоченности общества. Желаем всем счастья, радости и благополучия", - сказал Ренат Айтымбетов.

Праздничная атмосфера царила на всей территории парка "Ынтымак-2". Для гостей были установлены тематические юрты: юрта "Евразии", "Дружба народов" и юрта ремесленников. В юрте "Евразии" посетители могли ознакомиться с деятельностью организации - посмотреть и послушать о главных мероприятиях и проектах запущенных АНО "Евразия" в Кыргызстане.

В юрте "Дружбы народов" были представлены культурные выступления - песни и танцы народов Евразии, отражающие богатство и многообразие традиций и культур. В юрте ремесленников гости могли не только познакомиться с изделиями народного творчества и мастерством местных умельцев, но и попробовать себя в роли ремесленника, приняв участие в мастер-классах и изготовлении изделий своими руками.

Праздник также посетили почетные гости, среди которых заместитель мэра Азамат Кадыров, руководитель Россотрудничества в Кыргызстане Альберт Зульхарнеев, депутаты Жогорку Кенеша Гуля Кожокулова, Дастан Бекешев, вице-спикер Жогорку Кенеша Болот Ибрагимов, а также представители КРСУ.

Особое место в праздновании заняло традиционное блюдо сумолок - символ изобилия и возрождения природы. Его готовят накануне праздника Нооруз, и процесс приготовления занимает целые сутки. Это блюдо готовится из пророщенной пшеницы с добавлением муки и масла. Волонтеры "Евразии" угощали сумолоком всех гостей праздника, раздавая его каждому желающему.

Праздничная программа была насыщенной и включала концерт с участием популярных ансамблей и творческих коллективов. Кроме того, для маленьких гостей на территории парка были организованы мастер-классы по рисованию, где дети могли проявить свою фантазию и создать яркие рисунки на тему праздника Нооруз.

Также для гостей были организованы состязания по национальным видам спорта, включая перетягивание каната, борьбу на поясах, прыжки в мешках и метание камней на дальность.

Мероприятие прошло в атмосфере дружбы, единства и уважения к национальным традициям, объединив жителей и гостей столицы.


Теги:
евразийство, Кыргызстан
