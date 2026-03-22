Редкий тюльпан из Кыргызстана продолжает борьбу в международном конкурсе

- Назгуль Абдыразакова
Эндемичный тюльпан вверх стремящийся (Tulipa anadroma Botschanz.), произрастающий только на территории Кыргызстана, вышел во второй тур международного конкурса по отбору редких видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения.

Конкурс проводит зоопарк города Индианаполис (США).

По итогам первого тура, который прошёл с 16 по 19 марта, кыргызстанский цветок набрал достаточное количество голосов и продолжил участие в следующем этапе.

По данным организаторов, в голосовании приняли участие около 250 тысяч человек. В конкурсе представлены 64 вида, и, как отмечают специалисты, столь широкий охват означает, что о редком тюльпане и Кыргызстане узнали сотни тысяч людей по всему миру.

Редакция VB.KG искренне благодарит читателей, которые уже поддержали голосование. Именно благодаря вашей активности, вниманию и неравнодушию кыргызстанский тюльпан смог пройти во второй тур и заявить о себе на международном уровне.

Второй тур стартовал 20 марта и продлится до 23 марта 2026 года. На этом этапе голосовать можно один раз в 24 часа. Проголосовать за тюльпан можно на 11-й странице сайта.

Редакция призывает читателей продолжить участие в голосовании, а также по возможности рассказать о нём родным, друзьям и коллегам, чтобы увеличить шансы редкого вида на выход в финал.

Следующие туры пройдут с 24 по 26 марта и с 27 по 29 марта. Суперфинал запланирован с 30 марта по 3 апреля 2026 года.

В случае победы организаторы окажут финансовую поддержку проектам по сохранению вида.

Тюльпан вверх стремящийся находится под угрозой исчезновения. Среди основных факторов сбор цветов туристами и местными жителями, выпас скота, а также выкапывание и продажа луковиц.

Участие в голосовании остаётся важным шагом для привлечения внимания международного сообщества к сохранению уникального природного наследия Кыргызстана.


Сейчас читают
