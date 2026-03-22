Кыргызстан выиграл 12 медалей на ЧМ по тайскому боксу

Сборная Кыргызстана успешно выступила на чемпионате мира по тайскому боксу, прошедшем в Бангкоке, завоевав 12 медалей различного достоинства.

По итогам соревнований кыргызстанские спортсмены завоевали 6 золотых, 2 серебряные и 4 бронзовые награды. Турнир проходил с 10 по 20 марта среди юниоров и молодежи.

Чемпионами мира стали:

Вероника Ахматова (до 54 кг) Диана Зайнитдинова (до 57 кг) Нурдоолот Борубеков (до 63 кг) Роберт Пак (до 67 кг) Богдан Прошин (до 75 кг) Элдар Ешбаев (до 81 кг).

Серебряные медали выиграли: Эркаим Айбекова и Адис Мирболотов.

Бронзовыми призёрами стали: Мекин Асаналиев, Алихан Закиров, Рашид Магомедов и Раул Рахатбек.

Успешное выступление позволило Кыргызстану закрепиться среди сильнейших команд турнира и подтвердило высокий уровень подготовки спортсменов.