Кыргызстан выиграл 12 медалей на ЧМ по тайскому боксу

Сборная Кыргызстана успешно выступила на чемпионате мира по тайскому боксу, прошедшем в Бангкоке, завоевав 12 медалей различного достоинства.
По итогам соревнований кыргызстанские спортсмены завоевали 6 золотых, 2 серебряные и 4 бронзовые награды. Турнир проходил с 10 по 20 марта среди юниоров и молодежи.
Чемпионами мира стали:
Серебряные медали выиграли: Эркаим Айбекова и Адис Мирболотов.
Бронзовыми призёрами стали: Мекин Асаналиев, Алихан Закиров, Рашид Магомедов и Раул Рахатбек.
Успешное выступление позволило Кыргызстану закрепиться среди сильнейших команд турнира и подтвердило высокий уровень подготовки спортсменов.