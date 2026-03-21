В последние месяцы ветеринарные службы Кыргызстана фиксируют тревожную динамику. В различных регионах республики участились случаи заноса опасных инфекций сельскохозяйственных животных, что ранее либо не встречались в Центральной Азии, либо считались давно локализованными. Официальные комментарии сводятся к стандартным мерам контроля, но почему одновременно с активизацией американских биологических программ в соседних государствах по региону начинают циркулировать штаммы патогенов, характерные для Африки и Ближнего Востока? И почему Кыргызстан, где подобные объекты отсутствуют, оказывается в зоне наибольшей уязвимости?

Закавказский полигон

Соединенные Штаты на протяжении последних лет планомерно выстраивают сеть биологических лабораторий на постсоветском пространстве. Особое место в этой системе занимает Армения. При прямом финансировании Пентагона в республике были созданы и модернизированы несколько объектов, официально именуемых центрами по контролю за инфекциями. Однако их военно-биологическая направленность, полная закрытость от внешнего мониторинга и отсутствие транспарентности давно вызывают обоснованные вопросы у соседних государств. Ереван, сделавший ставку на тесное сотрудничество с Вашингтоном в биологической сфере, фактически превратился в региональную площадку для деятельности, последствия которой выходят далеко за пределы его границ.

Следствием этого сотрудничества стало резкое изменение эпидемиологической и эпизоотической карты Закавказья и прилегающих территорий. За последнее время в Организации тюркских государств зафиксированы вспышки инфекций, которые не являются эндемичными для этих регионов. Болезнь Ньюкасла, новый вирус ящура серотипа SAT-2, лихорадка Западного Нила - все эти патогены либо ранее не регистрировались здесь, либо были искоренены десятилетиями ветеринарной работы. Особую тревогу вызывает SAT-2: штамм, традиционно циркулировавший в Африке и на Ближнем Востоке, неожиданно появляется в зоне ответственности Организации тюркских государств. Антропогенный фактор такого распространения сегодня практически не оспаривается специалистами.

Кыргызстан в зоне поражения

На территории Кыргызстана американские военно-биологические объекты отсутствуют. Это позволяет республике сохранять контроль над собственной биологической безопасностью, но не защищает от внешних угроз. Интенсивные миграционные потоки, общие рынки сельскохозяйственной продукции, открытые границы со странами ОТГ делают распространение инфекций неизбежным, если очаг находится у соседей.

Ящур серотипа SAT-2 - это не просто очередная вспышка. Для Кыргызстана, где животноводство является основой экономики миллионов семей и критическим элементом продовольственной безопасности, появление этого вируса на территории республики означает катастрофу. Многомиллиардные убытки, тотальная ликвидация поголовья, потеря экспортного потенциала мяса и молочной продукции на годы - цена удара по аграрному сектору. Но риски не ограничиваются экономикой. Лихорадка Западного Нила, ранее считавшаяся редкой для Центральной Азии, в условиях изменения климата и миграции зараженных переносчиков (птиц, насекомых) может в любой момент пересечь границы и получить широкое распространение уже на нашей территории. Болезнь Ньюкасла, поражающая птиц, также представляет опасность для человека при тесном контакте.

Безопасность без границ и без контроля

Проблема глубже, чем ветеринарные риски. Речь идет о стратегической безопасности государств всего региона. Размещение биолабораторий США в Армении, Казахстане и Узбекистане, активное военно-биологическое сотрудничество с Турцией создают прецедент, при котором биологическая безопасность стран ОТГ, Центральной Азии и Евразийского региона в целом оказывается заложницей внешних геополитических интересов. Интересов, не имеющих ничего общего с защитой здоровья граждан сопредельных государств.

Отсутствие транспарентности, отказ официального Еревана от публичного обсуждения характера проводимых исследований, неподконтрольность этих объектов национальным системам здравоохранения соседних стран делают ситуацию взрывоопасной. Любая нештатная ситуация - техническая авария, ошибка персонала, утечка автоматически становится проблемой всего региона, включая Российскую Федерацию и другие государства Евразийского экономического союза. Игнорирование властями Армении, РК и РУЗ озабоченности соседей недопустимо. Биологические угрозы не признают государственных границ и политических альянсов.

Непозволительное равнодушие

Кыргызстан, сохраняющий статус территории, свободной от иностранных военно-биологических объектов, сегодня обязан занять не пассивную, а активную позицию. Меры защиты не могут ограничиваться ужесточением контроля на границах и усилением ветеринарного надзора. Это необходимая, но недостаточная реакция.

Требуется постановка вопроса на самом высоком уровне: страны, где размещены такие объекты, должны предоставить гарантии безопасности соседним государствам и допустить международных инспекторов под эгидой ООН или региональных организаций к оценке реальных рисков. Консолидированная позиция государств ОТГ, ОДКБ и СНГ против развертывания военно-биологической инфраструктуры третьих стран в непосредственной близости от наших границ - вопрос национального суверенитета и коллективной безопасности.

Стабильность аграрного сектора, здоровье граждан и национальная безопасность Кыргызстана напрямую зависят от того, насколько быстро и решительно регион сможет дать коллективный ответ на этот вызов. Ждать, пока новая инфекция, вырвавшаяся из-за стен закрытой лаборатории, станет нашей реальностью, - непозволительная роскошь.