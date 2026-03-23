Милиция задержала подозреваемых в избиении и грабеже бишкекчанина

В Бишкеке задержаны двое подозреваемых в совершении грабежа.

По данным УВД Ленинского района, 20 марта примерно в 13:45 на улице Фучика неизвестные избили бишкекчанина и открыто завладели его имуществом. У пострадавшего отобрали кошелёк с банковской картой MBank и ID-паспортом, а также разбили экран мобильного телефона Redmi 14 Pro.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 206 (грабёж) УК КР. Подозреваемые - граждане К.Э., 2004 года рождения и А.У., 1990 года рождения. были установлены и задержаны в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Один из них водворён в изолятор временного содержания.

Расследование продолжается.