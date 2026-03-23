В Бишкеке временно закрывается южная часть проспекта Жибек Жолу

В городе Бишкек 24 марта 2026 года для движения транспорта будет закрыт участок южная часть проспекта Жибек Жолу от улицы Кулиева до бульвара Молодой Гвардии. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

На данном участке будут проводиться строительно-монтажные работы по прокладке канализационного коллектора диаметром 600 мм в рамках проекта "Капитальный ремонт канализационного коллектора по проспекту Жибек Жолу от улицы Турусбекова до улицы Кулиева".

Муниципальное предприятие "Бишкекводоканал" просит горожан и гостей столицы с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршруты.


дороги, ремонт, Бишкек
