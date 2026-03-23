Погода
$ 87.45 - 87.78
€ 100.27 - 101.17

В КР ужесточили правила оборота сладких безалкогольных напитков

170  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики сообщила, что с 1 января 2026 года все безалкогольные напитки, содержащие сахар, подсластители или вкусо-ароматические добавки и относящиеся к коду ТН ВЭД 2202, подлежат обязательному обложению акцизным налогом и маркировке акцизными марками независимо от наличия свидетельства о регистрации в качестве детского питания.

Ставка акцизного налога остаётся без изменений и составляет 3 сома за литр.

Согласно постановлению Кабинета Министров КР с 1 мая 2026 года вводится запрет на оборот немаркированных остатков такой продукции на территории страны.

В ГНС уточнили, что к подакцизным товарам относятся только напитки, содержащие сахар, подсластители или вкусо-ароматические добавки. Продукция детского питания пюре, каши и аналогичные товары не подпадает под акцизное налогообложение.

Как отметили в ведомстве, данная норма направлена на исключение рисков уклонения от уплаты акциза и создание равных условий для отечественных производителей безалкогольных напитков.

Также подчеркнуто, что в Кыргызстане отсутствует орган, уполномоченный выдавать свидетельства о государственной регистрации в качестве детского питания на напитки, относящиеся к коду ТН ВЭД 2202.

Ранее это создавало условия для недобросовестной практики: отдельные импортеры представляли такие свидетельства на напитки с отдельными вкусами, что позволяло им избегать уплаты акциза, тогда как аналогичная продукция с другими вкусами облагалась налогом.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456945
Теги:
ГНС, Кыргызстан, товары, акциз
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  