В КР ужесточили правила оборота сладких безалкогольных напитков

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики сообщила, что с 1 января 2026 года все безалкогольные напитки, содержащие сахар, подсластители или вкусо-ароматические добавки и относящиеся к коду ТН ВЭД 2202, подлежат обязательному обложению акцизным налогом и маркировке акцизными марками независимо от наличия свидетельства о регистрации в качестве детского питания.

Ставка акцизного налога остаётся без изменений и составляет 3 сома за литр.

Согласно постановлению Кабинета Министров КР с 1 мая 2026 года вводится запрет на оборот немаркированных остатков такой продукции на территории страны.

В ГНС уточнили, что к подакцизным товарам относятся только напитки, содержащие сахар, подсластители или вкусо-ароматические добавки. Продукция детского питания пюре, каши и аналогичные товары не подпадает под акцизное налогообложение.

Как отметили в ведомстве, данная норма направлена на исключение рисков уклонения от уплаты акциза и создание равных условий для отечественных производителей безалкогольных напитков.

Также подчеркнуто, что в Кыргызстане отсутствует орган, уполномоченный выдавать свидетельства о государственной регистрации в качестве детского питания на напитки, относящиеся к коду ТН ВЭД 2202.

Ранее это создавало условия для недобросовестной практики: отдельные импортеры представляли такие свидетельства на напитки с отдельными вкусами, что позволяло им избегать уплаты акциза, тогда как аналогичная продукция с другими вкусами облагалась налогом.