В Чуйской области задержан подозреваемый в убийстве мужчины

В Чуйской области задержан подозреваемый в убийстве.

По данным ГУВД региона, 22 марта в милицию поступило сообщение об обнаружении тела на территории дачного участка "Южная" в южной части Кара-Балты. При осмотре места происшествия, во время раскопки земли на глубине 15–20 см с внутренней стороны забора, найдено тело мужчины. Погибшим оказался Б.Н., 1993 года рождения.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 122 ("Убийство") УК Кыргызской Республики.

Следствием установлено, что 19 марта подозреваемый познакомился с тремя мужчинами. После совместного употребления наркотических средств между ними произошёл конфликт, переросший в драку. Двое участников скрылись, а Д.Р. удержал Б.Н., избил его и на такси отвёз на дачный участок. Там он продолжил избиение, от полученных травм потерпевший скончался.

С целью сокрытия преступления подозреваемый закопал тело на территории дачи, а одежду и личные вещи разбросал в разных местах.

Также установлено, что Д.Р. с 2014 года состоит на учёте у врача-психиатра.

Расследование продолжается.