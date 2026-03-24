Цены ниже рыночных: как в Баткенской области поддерживают потребителей

В Кадамжайском районе Баткенской области при поддержке профильного министерства прошла масштабная продовольственная ярмарка. Свою продукцию - мясо, молочные изделия, овощи, фрукты и зерновые - напрямую потребителям представили местные фермеры, дехкане и переработчики.

Особое внимание организаторы уделили доступности товаров: цены на ярмарке были заметно ниже рыночных. Так, килограмм говядины можно было приобрести за 640 сомов, баранины - за 650, а картофель стоил 45 сомов за килограмм.

Главная цель подобных мероприятий - прямая поддержка отечественных сельхозпроизводителей и обеспечение населения качественными продуктами без лишних посредников. Специалисты отмечают, что в республике сохраняются стабильные объемы производства сельхозпродукции, поэтому дефицита продовольствия не наблюдается. Регулярное проведение таких ярмарок помогает не только поддерживать местных фермеров, но и гарантирует продовольственную безопасность региона.