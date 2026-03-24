Китай открывает рынок для замороженных фруктов из Кыргызстана

Кыргызстанские предприятия получили возможность экспортировать замороженные фрукты на рынок Китая. Как сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР, Главное таможенное управление КНР официально подтвердило процедуру регистрации отечественных производителей.

По данным ведомства, поставки продукции возможны после прохождения упрощенной регистрации в системе GACC (CIFER). Важным преимуществом для экспортеров станет отсутствие необходимости получать отдельное карантинное разрешение, которое обычно требуется для ввоза свежих фруктов и ягод. В перечень разрешенной продукции вошли замороженная клубника, малина, вишня, яблоки и груши.

Уполномоченным органом, ответственным за регистрацию предприятий от кыргызской стороны, определен Департамент химизации, защиты и карантина растений. Министерство рекомендует отечественному бизнесу активизировать подготовку экспортных партий и обещает оказывать полное консультационное сопровождение на всех этапах выхода на китайский рынок.

Данный шаг открывает новые перспективы для перерабатывающей промышленности республики, позволяя существенно расширить географию сбыта и увеличить объемы несырьевого экспорта в КНР.