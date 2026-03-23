Госпредприятие "Дан" переживает "второе рождение"

В Бишкеке продолжается масштабная модернизация государственного предприятия "Дан". Ход работ оценили специалисты Департамента переработки и органического сельского хозяйства в рамках проекта "30+20+10".

Предприятие с полувековой историей (основано в 1975 году) переживает "второе рождение". Первым этапом обновления стал запуск линии по производству макаронных изделий в декабре прошлого года. Сейчас здесь вовсю идет реконструкция мельницы. Ожидается, что уже во втором квартале этого года объект введут в эксплуатацию. Благодаря турецким технологиям мельница сможет перерабатывать до 150 тонн зерна в сутки.

Сегодня на заводе трудятся 125 человек. Помимо технических вопросов, руководство предприятия озвучило и системные проблемы: для стабильного развития отрасли необходимо упростить процедуры госзакупок, обновить парк оборудования и создать собственную современную лабораторию.

Эти шаги позволят ГП "Дан" не только укрепить позиции на внутреннем рынке, но и стать важным звеном в обеспечении продовольственной безопасности страны.