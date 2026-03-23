В Тогуз-Тороуском районе продукты продавали ниже рыночных цен

В Тогуз-Тороуском районе Джалал-Абадской области в честь праздника Нооруз прошла масштабная продовольственная ярмарка. Как сообщает пресс-служба Минсельхоза КР, главной задачей мероприятия стало обеспечение сельчан качественными продуктами по доступным ценам.

Свою продукцию напрямую потребителям представили местные фермеры и предприниматели. На прилавках в широком ассортименте были выставлены мясо, молочные изделия, овощи, фрукты, мед и мука. Ключевой особенностью ярмарки стала стоимость товаров - цены на основные виды продовольствия были заметно ниже рыночных.

Официальную часть дополнила культурная программа: в Тогуз-Тороуском районе подготовили творческие выставки и дефиле в национальных кыргызских костюмах. Подобное сочетание торговли и праздника позволило не только поддержать отечественных производителей, но и напомнить о культурном наследии региона.

Организаторы подчеркивают, что практика проведения таких ярмарок будет продолжена. Это поможет стабилизировать цены на внутреннем рынке и обеспечит прямую связь между производителем и покупателем.