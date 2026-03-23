Погода
$ 87.45 - 87.78
€ 100.27 - 101.17

В Тогуз-Тороуском районе продукты продавали ниже рыночных цен

131  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Тогуз-Тороуском районе Джалал-Абадской области в честь праздника Нооруз прошла масштабная продовольственная ярмарка. Как сообщает пресс-служба Минсельхоза КР, главной задачей мероприятия стало обеспечение сельчан качественными продуктами по доступным ценам.

Свою продукцию напрямую потребителям представили местные фермеры и предприниматели. На прилавках в широком ассортименте были выставлены мясо, молочные изделия, овощи, фрукты, мед и мука. Ключевой особенностью ярмарки стала стоимость товаров - цены на основные виды продовольствия были заметно ниже рыночных.

Официальную часть дополнила культурная программа: в Тогуз-Тороуском районе подготовили творческие выставки и дефиле в национальных кыргызских костюмах. Подобное сочетание торговли и праздника позволило не только поддержать отечественных производителей, но и напомнить о культурном наследии региона.

Организаторы подчеркивают, что практика проведения таких ярмарок будет продолжена. Это поможет стабилизировать цены на внутреннем рынке и обеспечит прямую связь между производителем и покупателем.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

Теги:
Джалал-Абадская область, ярмарка
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  