В Ошской области внедряют ультразвуковой учет воды при подготовке к поливу

В регионах Кыргызстана активизировались работы по подготовке ирригационных сетей к предстоящему вегетационному периоду. По сообщению пресс-службы Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР, Ошское главное управление водного хозяйства реализует комплекс мер для модернизации систем и обеспечения точного распределения поливных ресурсов. Ключевым направлением работы стало техническое переоснащение гидропостов на стратегически важных участках водоотводов.

В настоящее время три рабочие бригады Куршабского эксплуатационного гидроучастка на хозрасчетной основе проводят капитальный ремонт гидропостов на каналах Ц-1, Ц-1-2 и К-3, питающихся от артерии Отуз-Адыр. Особенностью текущей модернизации является установка современных автоматических ультразвуковых приборов. Эти электронные устройства позволяют измерять уровень воды в режиме реального времени, что гарантирует абсолютную точность учета и исключает нерациональное использование водных ресурсов в пик сезона.

Помимо цифровизации учета, специалисты ведомства ведут активные ремонтно-восстановительные работы на внутрихозяйственных каналах "Ош КСБ" и "Алай-лоток", которые ранее были приняты на баланс управления. Улучшение технического состояния этих объектов напрямую влияет на стабильность подачи воды фермерам и сельхозпроизводителям южного региона. Качественная очистка и ремонт лотковых сетей позволят минимизировать потери воды при транспортировке до полей.

Проводимые мероприятия являются частью общереспубликанского плана по подготовке к поливному сезону 2026 года. Внедрение автоматизированных систем контроля и своевременное обновление ирригационной инфраструктуры должны обеспечить эффективное управление водными ресурсами и поддержать продовольственную безопасность региона в засушливый период.