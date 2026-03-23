Заявка Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана на Кубок Азии аннулирована

- Самуэль Деди Ирие
Азиатская футбольная конфедерация (AFC) приостановила процесс подачи заявок на проведение Кубков Азии 2031 и 2035 годов. Это решение последовало за рекомендациями ФИФА по изменению международного календаря соревнований.

Ранее на проведение турнира 2031 года претендовала совместная заявка Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. Также интерес к организации Кубка Азии - 2035 выражала Япония.

Причиной такого шага стало предложение ФИФА перенести все континентальные первенства на чётные годы. В результате Кубок Азии планируется проводить в 2032 и 2036 годах вместо 2031-го и 2035-го.

Эксперт ФИФА и AFC Алишер Никимбаев отметил, что заявочный процесс будет запущен заново после утверждения нового календаря. Это может изменить список стран-претендентов.

Таким образом, заинтересованные федерации вынуждены ждать нового этапа отбора, в то время как Кубок Азии - 2027 остается в силе и пройдет по ранее утвержденному плану.


ФИФА, футбол, Центральная Азия
Сейчас читают
