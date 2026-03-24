Девятый титул "Сити" и дерзкая выходка Шерки: итоги финала Кубка лиги

- Самуэль Деди Ирие
"Манчестер Сити" обыграл "Арсенал" со счетом 2:0 в финале Кубка английской футбольной лиги, однако одним из самых обсуждаемых эпизодов встречи стало поведение полузащитника Райана Шерки.

На 69-й минуте матча при счете 2:0 в пользу своей команды француз начал жонглировать мячом у боковой линии. Эффектный, но рискованный жест вызвал явное недовольство главного тренера "горожан" Пепа Гвардиолы - наставник лишь разочарованно покачал головой, а сразу после замены сделал игроку серьезное замечание.

Действия Шерки также спровоцировали защитника "Арсенала" Бена Уайта. Последний ответил на финты грубым подкатом, за что незамедлительно получил желтую карточку от арбитра.

Эта победа принесла "Манчестер Сити" девятый титул в истории турнира. Однако излишняя самоуверенность новичка команды лишь добавила напряжения в противостояние клубов перед решающим отрезком сезона.


