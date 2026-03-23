"Манчестер Сити" - обладатель Кубка лиги: дубль О"Райли решил судьбу финала

"Манчестер Сити" обыграл "Арсенал" со счётом 2:0 в финале Кубка английской футбольной лиги на стадионе "Уэмбли".

Героем встречи стал полузащитник Нико О"Райли, оформивший дубль во втором тайме. На 60-й минуте он воспользовался ошибкой голкипера "Арсенала" Кепы Аррисабалаги и открыл счёт, а на 64-й минуте забил второй мяч ударом головой после выверенной подачи партнёра.

После перерыва подопечные Пепа Гвардиолы полностью контролировали игру, не позволив сопернику создать опасных моментов. В первом тайме у "Арсенала" был шанс выйти вперёд, но вратарь "горожан" Джеймс Траффорд спас свою команду после ударов Кая Хаверца и Букайо Сака.

Эта победа принесла "Манчестер Сити" девятый титул в истории турнира и пятый под руководством Гвардиолы. Для "Арсенала" это поражение означает завершение борьбы за четыре трофея в текущем сезоне.


