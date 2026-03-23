В Оше определился победитель турнира по кок-борү

На ипподроме "Толойкон" состоялся финал турнира по кок-бору, в котором встретились команды "Кара-Суу" и "Кара-Кулжа жаштары".

С первых минут инициативу захватила команда "Кара-Кулжа жаштары", забросив два улака в первом тайме. Во втором периоде они увеличили преимущество ещё на четыре точных действия. В третьем тайме команда Кара-Кулжинского района добавила два гола, на что соперник ответил двумя. В итоге встреча завершилась со счётом 8:2 в пользу "Кара-Кулжа жаштары".

Таким образом, "Кара-Кулжа жаштары" стала победителем турнира, а "Кара-Суу" заняла второе место.

Призовой фонд соревнований распределился следующим образом: победители получили 200 тысяч сомов, серебряные призёры - 100 тысяч, за третье место выплатили 50 тысяч, а за четвёртое - 30 тысяч сомов.

Во время турнира медицинская помощь понадобилась трём улакчы: один участник получил травму из-за наезда лошади, второй упал с коня, а третий ударился о тай-казан.