Неделя созидательна. Гороскоп с 23 по 29 марта

Неделя созидательна. Меркурий движется прямо, Луна растёт, что способствует запуску новых проектов, реализации свежих идей. Начнут решаться и копившиеся незавершённые дела. В делах появятся больше динамики. Прекратится перенос встреч, их отмена. Кстати, самое время запускать рекламные компании, заниматься продвижением своих услуг и проектов. Неделя располагает к покупкам, инвестициям, Понедельник, вторник и первая половина среды более всего располагают к общению, развитию коммуникативных навыков, получению знаний. Рекомендуется проводить всевозможные мероприятия – семинары, тренинги, конференции. Удачны поездки. Можно заниматься отправкой товара, различных посылок. Подходящее время для посещения парикмахера. Вторая половина среды, четверг и пятница благоприятствуют решению вопросов семьи и дома. Суббота и воскресенье благоприятствуют проведению всевозможных встреч, свиданий, вечеринок. Удачны покупки, инвестиции. Благоприятен день для посещения парикмахера и косметолога.

Овен - отбросив сомнения, тревоги и переживания, вы сможете начать кардинальные преобразования в жизни. Новые увлечения, направление в развитии будут требовать существенных шагов, но в конечном итоге, ваши усилия будут оправданы. Существенные перемены ожидаются в кругу вашего общения, как на работе, так и в личной жизни. Вы по-иному узнаете друг друга, что позволит выстроить отношения на новом уровне, приступить к реализации проектов, о которых и не мечтали.

Телец - повременить с тратами денег. Потеряв голову от заманчивых предложений знакомых, вы в конечном итоге потеряете и деньги. Взяв паузу для размышлений, вам многое станет понятным, когда улягутся эмоции, а вы услышите свой внутренний голос. Сохранив доходы и восстановив эмоциональное равновесие, позаботьтесь о своём здоровье. Удастся существенно улучшить самочувствие. Поддержка возможна со стороны влиятельных людей, особенно при решении сложных вопросов и получении документов.

Близнецы – в попытке заработать, вы можете пуститься в опасные и убыточные приключения. Воздержитесь от незапланированных покупок и трат. Заметив вашу уязвимость, некоторые знакомые могут воспользоваться ей в своих корыстных целях. Не упустите возможность пополнить багах знаний, участвуя в удалённом обучении или общаясь с друзьями и деловыми партнёрами. Они поделятся ценными знаниями и навыками, что поможет вам реализовать свой потенциал, не вкладывая деньги.

Рак – кое-кто в вашем окружении попытайтесь показать свою значимость и превысить полномочия. Разговор на повышенных тонах до добра не доведёт и, во избежание бессмысленного, а порой и опасного противостояния воздержитесь от ответных комментариев. Решение сохранить нейтралитет и переключиться на работу. даже и удалённую, окажется дальновидным. Вы сумеете поправить финансовое положение, а также уладить вопрос с получением документов, от которых зависят доходы.

Лев – перескакивая от одних дел к другим, пытаясь найти применение своей энергии и не находя подходящего занятия, вы можете растратить силы впустую и получить огромное количество начатых, но незавершённых дел. Вопросы с работой и занятостью вскоре решатся, и даже если вы остались без работы. не опускайте рук. Появится подходящая возможность освоить новое направление в работе, получив соответствующие знания и, вскоре вы окажетесь востребованными. Приятно пройдёт общение с близкими людьми. Не упустите возможности пофлиртовать, даже через соцсети.

Дева – самое время применить присущую вам бережливость и рациональность. Многочисленные варианты по вложению денег могут обернуться убытками и ваша расчётливость поможет удержаться от эмоциональных и расточительных трат. Тщательно продуманная стратегия и кропотливый труд помогут найти гарантированные источники доходов. Надеяться на чудо верх легкомыслия. Делайте то, что умеете лучше всего, совершенствуйте свои знания и это принесёт так необходимые сейчас доходы.

Весы - тратить свободное время, даже если его непривычно много, на споры с домочадцами и деловыми партнёрами, непозволительная роскошь. Каждый будет по-своему прав, но от этого легче не станет. Пребывая дома с детьми, попробуйте поиграть вместе в развивающие игры. В процессе игры, вы не только весело проведёте время. но и найдёте решение многих вопросов. Творческое вдохновение пойдёт на пользу работе. возникшие идеи станут основой проектов, которые можно будет осуществить немедленно.

Скорпион – обилие всевозможных новостей и сообщений уже не развивает, а скорее утомляет. Оторвитесь от экранов мониторов, телевизоров и смартфонов, прервав бесконечно утомительное общение. Разговор с домочадцами вернёт к реалиям жизни и позволит не только успокоиться, но и найти варианты по улучшению финансового положения. Занявшись своим делом или хобби, вы создадите дополнительные источники доходов. Удачными окажутся покупки.

Стрелец – общение выйдет на новый уровень, благодаря возникшим увлечениям. Появятся новые знакомые, с которыми можно будет не только принять участие в развивающих программах, но и обсудить онлайн трансляции фильмов и театральных постановок, побывать в виртуальных турах по музеям мира. По-иному будут восприниматься чувства человека, с которыми связывают годы совместной жизни. Неприятный сюрприз могут доставить финансы, а потому воздержитесь от расточительных онлайн покупок и кредитов.

Козерог – можно долго что-то горячо обсуждать с домочадцами, спорить и пытаться настоять на своём, но всё это суета и сотрясание воздуха. Даже если вас признают победителем в спорах, семейные проблемы это не решит и денег не добавит. Оставьте словесные состязания и займитесь реальными делами. Вам под силу пополнить казну, отыскав возможности для получения доходов, либо помощи. Это позволит совершить необходимые покупки и создать основу для дальнейшего роста доходов.

Водолей – рассказывая непроверенную информацию или размещая её на своих страницах в социальных сетях, вы станете невольным распространителем слухов. Разберитесь прежде в том что происходит, дабы не стать жертвой интриганов. С мрачными мыслями и застоем как в делах, так и отношениях, поможет образование, общение с друзьями и деловыми партнёрами. Применив полученные знания и возникшие у вас идеи, вы в скором времени получите хороший результат.

Рыбы – медленно, но верно вы продолжите приумножать доходы, восстанавливая финансовые потоки, на радость себе и близким людям, пока чересчур предприимчивые знакомые не вмешаются со своими заманчивыми предложениями, пообещав сказочные доходы. Вложения в совместные дела и навязанные знакомыми покупки сведут на нет все ваши усилия по пополнению казны. Придерживаясь интересов семьи, вы избежите потерь и обзаведётесь полезными вещами.

Астролог Андрей Рязанцев