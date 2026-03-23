"Трамп объявит США победителем в войне с Ираном и переключится на Кубу"

Артур Сулейманов, руководитель сектора изучения этнополитики и конфликтологии Центра геополитических исследований "Берлек-Единство", в эксклюзивном комментарии для "ВЭС24" заявил, что американо-израильское противостояние с Ираном перешло в следующую фазу.

Американо-израильская война с Ираном перешла в следующую фазу. Её особенность в том, что события последнего месяца усугубили кризис в сфере глобальных энергетических поставок и затронули интересы также внерегиональных игроков.

Что изменилось?

Расширилась география ударов и активизировалась борьба за важнейшие энергетические узлы.

Теперь удары наносятся не только по объектам военной инфраструктуры, но и по энергетическим и торгово-логистическим центрам. Израиль и США атаковали месторождения Южный Парс и крупнейший порт Ирана на берегу Каспийского моря Бендер-Энзели.

Иран научился довольно эффективно отвечать на американо-израильскую угрозу, находя для атак наиболее чувствительные в военном и экономическом плане объекты. Так были нанесены удары по СПГ-центру Рас-Лаффан в Катаре, а также по нефтегазовым компаниям в Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратов, сотрудничающих с американскими корпорациями.

18 марта Корпус стражей исламской революции заявил, что Иран не планировал атаковать энергетические объекты государств Ближнего Востока и эта мера была вызвана угрозой собственной безопасности.

Помимо стран Персидского Залива в эпицентре конфликта находятся энергетические объекты Турции. 4 марта ракета была перехвачена над провинцией Газиантеп, 8 марта ракета вошла в турецкое небо, но была сбита. И, наконец, 13 марта прозвучали сирены на базе Инджирлик. До конца не ясно, кто стоит за этими ударами.

Соединённые Штаты не скрывают своих намерений контролировать Ормузский пролив, через который проходит около 90 процентов экспорта иранской нефти. Для этого американский лидер Д. Трамп грозится перебросить дополнительные силы на Ближний Восток.

При этом Иран продолжает контролировать Ормузский пролив и занимается уже разработкой нового правового режима, который заработает после окончания конфликта. В этом вопросе иранская сторона планирует сотрудничать с Оманом.

Рассчитывал ли Вашингтон вести такую затяжную военную компания?

Предположу, что в планы Д. Трампа не входило "завязнуть" в войне с Ираном. С одной стороны, дальнейшее ведение военных действий будет финансово накладно Соединённым Штатам, что будет иметь политические последствия для Трампа. В предвыборных выступлениях он настаивал на сокращении госрасходов на военные базы и был против участия войск в конфликтах. Сейчас США сбрасывают на Иран бомбы стоимостью в миллиарды долларов и обсуждают проведение наземной операции.

С другой стороны, мы видим Иран, который не сдаётся, демонстрирует уверенность в собственной военно-политической устойчивости и намерение противостоять, сколько бы на это не потребовалось ресурсов.

Наиболее вероятным сценарием, на мой взгляд, станет объявление Трампа о победе США над Ираном и переключение внимания на Кубу. Такое решение, конечно, нельзя будет назвать убедительным для мировой общественности, но у Трампа остаётся не так уж много вариантов для выхода из тупика.

В энергетическом плане Соединённые Штаты, в привычной для них манере, попытаются выжить максимум из приближающегося мирового энергетического кризиса.