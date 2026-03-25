Кыргызстанцы могут онлайн докупить стаж для пенсии с 1996 года

Граждане Кыргызстана, а также иностранцы и лица без гражданства получили возможность официально "докупить" недостающий трудовой стаж за прошлые периоды. Новая мера направлена на увеличение размера будущих пенсионных выплат и поддержку тех, кто имел перерывы в официальной занятости. Об этом сообщили в госучреждении "Салык Сервис".

Механизм позволяет оплатить страховые взносы за любые пропущенные отрезки времени, начиная с 1996 года. Воспользоваться услугой могут лица, которые в определенные годы не имели работы, трудились без официального оформления или по иным причинам не производили социальные отчисления. Кроме того, внести оплату за своего сотрудника может и работодатель.

Стоимость восстановления стажа привязана к экономическим показателям региона: размер взноса составляет 8% от среднемесячной заработной платы, зафиксированной в конкретной области на момент совершения платежа.

Процесс оформления полностью переведен в цифровой формат. Для восстановления стажа пользователю необходимо:

  1. Авторизоваться в личном кабинете на сайте cabinet.salyk.kg;
  2. Перейти в раздел "Е-патент", далее - в пункт "Полис";
  3. Выбрать опцию "Тариф восстановления стажа";
  4. Указать необходимый временной период и произвести оплату.

Предварительно проверить наличие "пустых" периодов в своей трудовой биографии можно через личный кабинет на государственном портале "Тундук" или обратившись напрямую в Социальный фонд КР. По информации властей, данное нововведение дает гражданам гибкий инструмент для самостоятельного формирования своего пенсионного будущего и минимизации рисков низких выплат при достижении пенсионного возраста.


