Погода
$ 87.45 - 87.78
€ 100.27 - 101.17

В Бишкеке открыли здание ГУ "Центр информационной безопасности"

243  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке состоялась торжественная церемония открытия административного здания Государственного учреждения "Центр информационной безопасности". Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ. В мероприятии принял участие председатель ГКНБ Кыргызской Республики, генерал-лейтенант Жумгалбек Шабданбеков.

Как отмечается, создание Центра направлено на укрепление национальной системы кибербезопасности и защиту цифровой инфраструктуры страны. Учреждение будет обеспечивать защиту цифрового суверенитета и способствовать развитию цифровой экономики.

Основными задачами Центра станут разработка и внедрение программных и программно-аппаратных решений для государственного сектора, их сертификация и сопровождение. Также предусмотрены мониторинг и реагирование на киберугрозы, создание технологических инструментов для защиты данных, координация работы ведомств и подготовка специалистов в сфере информационной безопасности.

Новое здание оснащено современным серверным и аналитическим оборудованием. Это позволит специалистам оперативно реагировать на кибератаки и обеспечивать устойчивую работу критически важных цифровых сервисов.

В церемонии также приняли участие руководство и ветераны ГКНБ КР, а также представители профильных государственных структур.

Открытие Центра подчеркивает приоритет государства в создании защищенной цифровой среды для граждан, бизнеса и государственных институтов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456970
Теги:
ГКНБ, Бишкек, Открытие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  