В Бишкеке открыли здание ГУ "Центр информационной безопасности"

В Бишкеке состоялась торжественная церемония открытия административного здания Государственного учреждения "Центр информационной безопасности". Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ. В мероприятии принял участие председатель ГКНБ Кыргызской Республики, генерал-лейтенант Жумгалбек Шабданбеков.

Как отмечается, создание Центра направлено на укрепление национальной системы кибербезопасности и защиту цифровой инфраструктуры страны. Учреждение будет обеспечивать защиту цифрового суверенитета и способствовать развитию цифровой экономики.

Основными задачами Центра станут разработка и внедрение программных и программно-аппаратных решений для государственного сектора, их сертификация и сопровождение. Также предусмотрены мониторинг и реагирование на киберугрозы, создание технологических инструментов для защиты данных, координация работы ведомств и подготовка специалистов в сфере информационной безопасности.

Новое здание оснащено современным серверным и аналитическим оборудованием. Это позволит специалистам оперативно реагировать на кибератаки и обеспечивать устойчивую работу критически важных цифровых сервисов.

В церемонии также приняли участие руководство и ветераны ГКНБ КР, а также представители профильных государственных структур.

Открытие Центра подчеркивает приоритет государства в создании защищенной цифровой среды для граждан, бизнеса и государственных институтов.