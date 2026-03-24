Евлоев вырвал победу у Мёрфи на UFC Fight Night в Лондоне

В Лондоне на арене "O2 Arena" состоялся турнир UFC Fight Night 270, главным событием которого стал бой между Мовсаром Евлоевым и Лероном Мёрфи.

Поединок завершился победой Евлоева решением большинства судей (48-46, 48-46, 47-47). Во втором раунде с российского бойца был снят один балл за повторный удар в пах, однако это не повлияло на итоговый результат.

В других боях турнира Люк Райли победил Майкла Асвелла единогласным решением судей, Майкл Пейдж оказался сильнее Сэма Паттерсона, а Иво Бараневски нокаутировал Остина Лэйна уже в первом раунде.

Также победы в этот вечер одержали Кристиан Лерой Данкан, Дэнни Силва, Мэйсон Джонс, Натаниэль Вуд, Марио Пинто, Мантас Кондратавичюс, Брандо Перичич, Абдул-Карим Аль-Сельвади и Шанель Дайер.


