26 марта в некоторых районах Бишкека отключат воду

26 марта с 09:00 до 15:00 будет прекращена подача питьевой воды в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения, а также другие объекты социально-бытового и промышленного назначения. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

Район отключения: ул. Панфилова, пр. Манаса, ул. Фрунзе линия железной дороги.

Отключение связано с проведением реконструкции на водозаборе "Тоголок Молдо" и городских водопроводных сетях.

МП "Бишкекводоканал" приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации и население заранее запастись питьевой водой.

Напоминаем, что можно скачать приложение "Мой город" и получать уведомления о плановых и аварийных отключениях воды.