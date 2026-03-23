Погода
$ 87.45 - 87.78
€ 100.27 - 101.17

26 марта в некоторых районах Бишкека отключат воду

221  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

26 марта с 09:00 до 15:00 будет прекращена подача питьевой воды в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения, а также другие объекты социально-бытового и промышленного назначения. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

Район отключения: ул. Панфилова, пр. Манаса, ул. Фрунзе линия железной дороги.

Отключение связано с проведением реконструкции на водозаборе "Тоголок Молдо" и городских водопроводных сетях.

МП "Бишкекводоканал" приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации и население заранее запастись питьевой водой.

Напоминаем, что можно скачать приложение "Мой город" и получать уведомления о плановых и аварийных отключениях воды.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456974
Теги:
отключение воды, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  