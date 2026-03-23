Мир увидел, что "зонтики безопасности" в виде баз США оказались дырявыми

Военные действия на Ближнем Востоке продемонстрировали, что "зонтики безопасности" в виде американских баз оказались дырявыми, поскольку ракетные обстрелы и атаки дронов из Ирана поражали не только сами базы, но и гражданскую, и сырьевую инфраструктуру арабских стран. Об этом на круглом столе "Военные конфликты в зоне ответственности ШОС: роль Кыргызстана в обеспечении региональной безопасности" сообщил Директор ЦЭИ "Ой Ордо", политолог Игорь Шестаков.

"В результате авиаударов погибли не только американские военные, но и жители этих стран. Наиболее чувствительней ущерб был нанесен ОАЭ, Кувейту, Бахрейну и Катару. К слову, тот же Катар активно заключает договоры о военном сотрудничестве со странами ЦА, но что представляет собой оборонная доктрина этого государства, основанная на американском военном присутствии, мы сейчас наглядно увидели. Поэтому разговоры о том, что в целях региональной безопасности неплохо было бы вернуть в ЦА базы НАТО, не имеют под собой реальных оснований", - подчеркнул Шестаков.

Он также отметил, что созданный в этом году по инициативе Вашингтона "Совет мира" или, как его называют СМИ, "Совет Трампа", пока тоже не стал гарантом мира на Ближнем Востоке.

"В этой связи вспоминается высказывание одного из ближневосточных министров обороны: "всякий раз, когда политики приносят голубя мира, армии потом приходится за ним убирать". Данную структуру уже ассоциируют с некой альтернативой ООН, где кроме обмена мнениями и деклараций о мире больше ничего нет. При этом правила игры и управления Советом, включая и пункт об исключении членов из рядов данной организации, определяет исключительно администрация президента США. Как известно, от Центральной Азии в состав данной структуры вошли Узбекистан и Казахстан. Наша республика не получили даже приглашение на само мероприятие, где учреждался Совет. Какие плюсы получают те или иные страны от участия в данном Совете – вопрос риторический. Так, зарубежные эксперты отмечают, что пока просматривается лишь зависимость от решений и требований Белого дома. И здесь возникает закономерный вопрос, насколько в рамках Совета государствам будет дозволено действовать, исходя из собственных национальных интересов в таких ключевых вопросах, как, например, распределение прибыли от разрабатываемых месторождений критически важного сырья. Открытым остается и вопрос, смогут ли себе позволить члены Совета выступить, например, против размещения на их территории военных объектов, испытательных полигонов или биолабораторий НАТО", - пояснил Игорь Шестаков.

Опять же военные действия Вашингтона против Тегерана многими аналитиками воспринимается, как открытое противодействие Вашингтона Пекину, учитывая, что иранская нефть в больших объемах идет именно в Китай.

"Если события на Ближнем Востоке влияют больше на транспортную логистику ЦА, учитывая, что страны региона не зависит от ближневосточной нефти, то нарастающий военный конфликт между Пакистаном и движением "Талибан" несет прямые угрозы региону, учитывая, что на территории Афганистана сосредоточены десятки тысяч боевиков. Если эскалация между Кабулом и Исламабадом будет продолжаться, в регион могут хлынуть потоки беженцев, и тогда под видом мирных граждан в наши страны могут проникнуть члены террористических группировок, которые будут стремиться осуществлять планы по свержению светских режимов стран ЦА. При этом, США пытаются вернуться на военную базу в афганском Баграме, что говорит о том, что Вашингтон попытается использовать противостояние между Афганистаном и Пакистаном в своих интересах. Нельзя исключать, что воспользоваться данной ситуацией попытается и Турция", - уверен спикер.

Главный вопрос, по мнению Шестакова, заключается в том, кто реально сможет обеспечивать безопасность на границах стран ЦА с Афганистаном?

"ШОС пока вообще не уделила внимания этому конфликту. Попытки Китая стабилизировать ситуацию и урегулировать разногласия между властями Пакистана и Талибаном пока не дали результатов. При этом не исключено, что Анкара, которая активно пытается перетянуть на себя региональное лидерство, будет лоббировать идею создания военной компоненты в рамках ОТГ. Но с учетом серьезного экономического кризиса в Турции, у нее элементарно нет свободных средств на реализацию серьезных проектов военного строительства в рамках тюркского мира. Соответственно здесь может быть чисто коммерческий интерес Анкары по реализации странам ЦА продукции своего ВПК. В целом декларируемая Анкарой идеология единства и братства тюркского мира вызывает вполне обоснованные сомнения, поскольку никто из стран ОТГ не предложил включить нашу страну в "Совет мира", - напомнил эксперт.

Он сделал вывод, что реальным гарантом региональной безопасности по-прежнему остается только ОДКБ, продемонстрировавшая эффективность и ставшая ключевым фактором обеспечения безопасности для ЦА в январе 2022 года в Казахстане.

"К тому же, в рамках ОДКБ реализуется программа по пограничной безопасности с Афганистаном", - добавил И. Шестаков.