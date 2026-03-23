Четыре из десяти стран-участниц ШОС являются сторонами конфликтов в мире

На сегодняшний день четыре из десяти стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества являются сторонами глобальных конфликтов. Россия и Беларусь – на Украине, Иран – воюет с США и Израилем, Пакистан находится в состоянии войны с Афганистаном. Об этом сообщила замдиректора ЦЭИ "Ой Ордо" Наталья Крек на круглом столе "Военные конфликты в зоне ответственности ШОС: роль Кыргызстана в обеспечении региональной безопасности".

По ее словам, с начала 2026 года стало понятно, что простым он точно не будет.

"Сперва произошло похищение американскими военными президента Венесуэлы, затем США объявили войну и подвергли ракетным обстрелам Иран. Причем поводом для атак стало якобы наличие у Тегерана ядерного оружия. МАГАТЭ сделало заявление, что иранская сторона не занимается его разработкой и производством, которое Вашингтоном было попросту проигнорировано. Похожая ситуация уже имела место, когда силы НАТО вторглись в Ирак на основании неподтвержденной информации о наличии у Багдада химического оружия. Это говорит о том, что декларируемые американским руководством цели по предупреждению глобальных угроз являются лишь ширмой, тогда как истинной целью является противодействие России и Китаю и установление мировой гегемонии США, которая обеспечит им полный контроль над транспортными коридорами и мировыми энергетическими ресурсами", - подчеркнула спикер

При этом Вашингтоном совершенно игнорируется международное право, и Дональд Трамп этого уже даже не скрывает, делая ставку на право силы.

"Воюя с Ираном, США в то же время пытается установить свои порядки и на Кубе. И это уже не просто гипотетическая ситуация, а конкретные действия со стороны американцев. В то время, когда в Гаване проходят митинги, которые, скорее всего, были организованы не без участия США, Вашингтон требует отставки действующего руководства страны, открыто вмешиваясь во внутренние дела суверенного государства. И сегодня в подобной ситуации может оказаться любая страна мира. В этих условиях вопросы безопасности для Центральной Азии актуализируются как никогда. И здесь речь идет о целом комплексе угроз. За информационной войной, которая сосредоточилась на Ближнем Востоке, очень мало внимания уделяется афгано-пакистанскому конфликту, который между тем создает гораздо более реальные для нашего региона угрозы. Прежде всего, это риски связанные с возможным вторжением на нашу территорию террористических группировок из Афганистана. Кроме того данная ситуация может спровоцировать наплыв беженцев, что в свою очередь высветит угрозы продовольственной, энергетической и биологической безопасности. Если в ЦА хлынет поток беженцев, мы вряд ли сможем держать под контролем эпидемиологическую ситуацию. Нельзя исключать и того, что определенные силы смогут воспользоваться этим фактором для распространения биологического оружия, учитывая, что биолаборатории Пентагона есть и в самом Афганистане, и в Узбекистане, и в Казахстане", - подчеркивает Крек.

По ее мнению, действия нынешней администрации Белого дома должны заставить страны ЦА задуматься о необходимости укрепления коллективной безопасности. В противном случае наш регион рискует либо превратиться в очередную зону конфликта.

"Либо, если того потребуют геополитические амбиции или экономические интересы американцев, подвергнуться бесцеремонному давлению с их стороны, как это происходит с Панамой, с Кубой и с Данией по вопросу Гренландии. Противостоять Вашингтону поодиночке у нас вряд ли получится. Поэтому единственная стратегия, которая позволит обеспечить безопасность и сохранить суверенитет – объединяться с соседями по региону, плотнее взаимодействовать в сфере безопасности в рамках ШОС и ОДКБ. ОДКБ продолжает оставаться реальным зонтиком безопасности для стран ЦА, чтобы там ни говорили ее противники. По понятным причинам на фоне роста глобального противостояния между, так называемым коллективным западом и Россией тиражируется дезинформация о неспособности организации отвечать новым реалиям. И в случае с Арменией западные страны добились определенного успеха в данном направлении. В этой связи важна консолидация усилий стран-членов, в том числе и в противодействии внешнему дезинформационному влиянию", - отметила Крек.

Вместе с тем нашим странам не следует искать альтернативу Организации договора коллективной безопасности. Куда эффективнее приложить усилия, чтобы оптимизировать ее работу с учетом роста нестабильности в мире.

"Целесообразно также интенсифицировать процесс обмена опытом между ВС и спецслужбами стран-членов ОДКБ с учетом приобретения Россией новых навыков и технологий в деле ведения боевых действий. Тем более, что выдвинутый российским председательством приоритет о глобальном перевооружении Организации в соответствии с современными требованиями дает ее членам возможность реально укрепить свою обороноспособность. Также важно отметить, что на данный момент одной из ключевых тем центральноазиатской повестки является формирование транспортных коридоров и обеспечение безопасности транзита по ним товаров. У ЦА большой потенциал в данном направлении. При этом странам региона важно осознавать потенциальные риски, связанные с попытками США, ЕС и Турции внедрить в регион свои воинские контингенты или военные базы под предлогом обеспечения безопасности новых артерий, как это происходит сейчас с Арменией – пока еще членом ОДКБ и проходящим через ее территорию "маршрутом Трампа". Очевидно, что ввод западных и турецких военных сил может стать не только источником дестабилизации региона, но и причиной ухудшения отношений стран ЦА, как с Россией, так и с Китаем", - добавила политический обозреватель Наталья Крек.