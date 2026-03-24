Как отметили Нооруз кыргызстанцы в разных странах мира

Нооруз - один из самых древних и значимых праздников для народов Центральной Азии, который традиционно символизирует обновление природы, начало нового года по солнечному календарю, единство и преемственность культурных традиций. В 2026 году кыргызстанцы, проживающие за рубежом, широко и ярко отметили этот праздник, объединив соотечественников и познакомив иностранную аудиторию с национальными обычаями.

Москва: масштабный гала-концерт и атмосфера единства

В столице России - городе Москве состоялся двадцатый по счёту масштабный гала-концерт, посвящённый празднику Нооруз. Мероприятие прошло под знаком дружбы, взаимоуважения и единства народов, проживающих на территории Российской Федерации.

Участниками концерта стали представители различных регионов России, а также национальных диаспоральных объединений. Организаторы подготовили насыщенную культурную программу, объединившую как известных артистов российской эстрады, так и представителей этнических коллективов.

На сцене выступили заслуженный артист России Александр Маршал, группа "Земляне", народный артист Дагестана Амрид Келечиев с проектом "Бахтавар", дуэт из Карачаево-Черкесии "Пара", музыкант из Алтая Равиль Лиров, Брэндон Стоун, а также кыргызстанец - лауреат проекта "Ну-ка, все вместе!" Минжашар Мурзаев. Особую атмосферу праздника создали выступления представителей кыргызской диаспоры - хореографического ансамбля "Керемет".

Концерт прошёл в формате "Голубого огонька" с уютной камерной атмосферой. Ведущие располагались за столиками, украшенными блюдами национальной кухни разных народов, рассказывали о традициях празднования Нооруза, делились интересными фактами и вовлекали зрителей в диалог.

Как отметил в своём выступлении представитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, Россия остаётся уникальным государством, где проживает более 190 этнических групп.

Россия - уникальная страна, населённая множеством народов, сочетающих богатство культур и традиций. Независимо от времени и обстоятельств, проживающие здесь народы умеют объединяться и вместе преодолевать любые сложности. И светлый праздник Нооруз -яркое тому подтверждение, отражающее главный посыл 2026 года.

Сеул: атмосфера родного дома в сердце Кореи

Не менее ярко Нооруз отметили кыргызстанцы в Республике Корея. В Сеуле состоялось праздничное мероприятие с участием чрезвычайного и полномочного посла Кыргызской Республики в Республике Корея Аиды Исмаиловой.

Программа праздника включала как культурные выступления, так и традиционные кыргызские обряды и национальные игры. Гости смогли увидеть тушоо кесуу - символический обряд, связанный с первыми шагами ребёнка, а также принять участие в состязаниях по кол күрош (рукоборье) и аркан тартыш (перетягиванию каната).

Особое внимание было уделено концертной части звучали кыргызские песни, исполнялись национальные танцы, создавая атмосферу настоящего народного праздника. Соотечественники активно участвовали в мероприятии, знакомились, общались, делились новостями и воспоминаниями о родине.

По словам участников, такие встречи имеют особое значение для кыргызской диаспоры, поскольку позволяют сохранить культурную идентичность и передать традиции молодому поколению.

Участники выразили искреннюю благодарность организаторам за высокий уровень проведения мероприятия и тёплую атмосферу.

Париж: Нооруз с французским шармом

Как сообщил нашему изданию VB.KG заместитель посла - советник Посольства Кыргызской Республики во Французской Республике Руслан Бекболотов, в Париже празднование Нооруза в этом году планируется провести в апреле.

Решение о переносе связано с погодными условиями: в марте в столице Франции сохраняется прохладная и нестабильная погода, что не позволяет в полной мере организовать традиционные уличные мероприятия.

Вместе с тем Франция традиционно поддерживает культурное разнообразие и инициативы, направленные на развитие межкультурного диалога. В этой связи ожидается, что апрельское празднование пройдёт на более высоком уровне и позволит раскрыть богатство кыргызских традиций.

Планируется, что мероприятие объединит соотечественников, представителей дипломатического корпуса и местных жителей, а также станет заметным культурным событием, способствующим укреплению гуманитарных связей между Кыргызстаном и Францией.

Несмотря на расстояния, кыргызстанцы по всему миру продолжают бережно сохранять и передавать национальные традиции. Нооруз остаётся тем праздником, который объединяет людей, независимо от страны проживания, напоминая о корнях, культуре и общих ценностях.

Такие мероприятия не только укрепляют связи внутри диаспоры, но и способствуют развитию культурного диалога с другими народами, формируя положительный образ Кыргызстана за рубежом.