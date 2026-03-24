"Черногория и Кыргызстан демонстрируют обоюдное стремление к сближению"

В Бишкеке состоялась торжественная церемония открытия почётного консульства Черногории в Кыргызстане. Данное событие стало важной вехой в развитии кыргызско-черногорских отношений. Речь идёт не просто о расширении дипломатического присутствия, а о переходе к более предметному взаимодействию с акцентом на экономику, инвестиции и прямые контакты между странами.

Открытие консульства прошло в рамках официального визита заместителя премьер-министра Черногории - министра иностранных дел Эрвина Ибрагимовича и обозначило растущий интерес европейского государства к Центральной Азии и Кыргызстану в частности. Новая структура призвана стать рабочей площадкой, где дипломатия будет подкрепляться конкретными проектами, деловыми инициативами и партнёрствами.

В мероприятии приняли участие представители Министерства иностранных дел Кыргызской Республики, дипломатического корпуса, государственных органов, международных организаций и деловых кругов.

По словам дипломатов, открытие Почётного консульства в Бишкеке отражает взаимную заинтересованность сторон в активизации сотрудничества и формировании устойчивых механизмов взаимодействия. Ожидается, что оно станет эффективным инструментом для расширения торгово-экономических связей, привлечения инвестиций и укрепления гуманитарных контактов.

Заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики Медер Абакиров в своём выступлении подчеркнул значимость открытия консульства для двусторонних отношений:

- Сегодняшнее событие имеет особое значение для наших стран. Открытие Почётного консульства Черногории в Бишкеке - это не просто дипломатический шаг, а важный сигнал о взаимной заинтересованности в укреплении сотрудничества. Мы рассматриваем это как новый этап в развитии кыргызско-черногорских отношений, прежде всего в экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах. Уверен, что консульство станет эффективной площадкой для реализации совместных инициатив и расширения взаимодействия.

Заместитель премьер-министра Черногории - министр иностранных дел Эрвин Ибрагимович акцентировал внимание на перспективах сотрудничества и роли нового консульства:

- Для меня большая честь приветствовать вас по случаю открытия Почётного консульства Черногории в Кыргызской Республике под руководством господина Бекназара Асанова. Несмотря на географическую удалённость, наши страны демонстрируют обоюдное стремление к сближению. Это важный шаг в развитии стратегических отношений и укреплении связей между нашими народами.

- Открытие консульства в Бишкеке имеет особое значение, поскольку это наше первое консульское присутствие в Кыргызстане. Одновременно оно создаёт новую точку взаимодействия с регионом Центральной Азии, который мы рассматриваем как перспективное направление для международного сотрудничества.

- Черногория - европейская страна с чётким видением своего будущего. Мы уверенно движемся к членству в Европейском союзе, остаёмся надёжным союзником НАТО и открыты к расширению партнёрства. Наше географическое положение и доступ к Адриатическому морю создают благоприятные условия для сотрудничества в туризме, энергетике, сельском хозяйстве и инвестициях.

Современная дипломатия строится не только на официальных встречах, но и на человеческих связях. В этом контексте почётные консулы играют важную роль, создавая новые возможности для взаимодействия и сближения наших стран.

Почётный консул Черногории в Кыргызстане Бекназар Асанов обозначил ключевые направления своей работы, сделав акцент на экономическом взаимодействии:

- "Я представляю бизнес-сообщество и понимаю, насколько важно выстраивать прямые контакты между предпринимателями. В первую очередь мы будем делать акцент на развитии экономических отношений между Кыргызстаном и Черногорией.

В наших планах организация бизнес-форумов совместно с торгово-промышленными палатами двух стран. Это позволит предпринимателям наладить прямые контакты, обсудить совместные проекты и найти новые точки роста.

Сегодня уже есть интерес со стороны инвесторов к различным направлениям, в том числе к гидроэнергетике, промышленности и переработке. Мы будем работать над привлечением инвестиций как в Кыргызстан, так и в Черногорию.

Также мы планируем проработать вопрос запуска прямого авиасообщения. Это важный шаг для развития туризма и упрощения деловых контактов между нашими странами.

Открытие Почётного консульства в Бишкеке рассматривается сторонами как переход от дипломатических намерений к конкретным действиям. Ожидается, что новая структура станет устойчивой платформой для развития партнёрства, инвестиций и долгосрочного сотрудничества между Кыргызстаном и Черногорией", - заключил Асанов.