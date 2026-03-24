Погода
$ 87.38 - 87.74
€ 100.27 - 101.17

Кто взял медали на открытом первенстве Бишкека в Чункурчаке

123  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В ущелье Чункурчак завершился Открытый чемпионат Бишкека по спортивному туризму на горных дистанциях. Соревнования собрали топовых атлетов региона, которые весь день боролись за победу на сложнейших рельефах. Спортсмены и спасатели состязались в прохождении скальных участков, организации навесных переправ и скоростной транспортировке "пострадавших".

Ключевым моментом турнира стало противостояние команд Горной секции Федерации спортивного туризма КР и сборной города Каракол. Именно эти коллективы показали самую стабильную работу и завидную слаженность на всех этапах. Отдельного внимания заслужил отряд "Эдельвейс" МЧС КР - профессиональные спасатели подтвердили свою квалификацию, завоевав серебро в категории смешанных групп. Тройку лидеров среди клубов замкнул столичный коллектив "Тенир-Тоо".

Всего за время соревнований, которые продлились до самого вечера, было разыграно 14 комплектов наград. Чемпионат стал не просто спортивным зрелищем, но и важной тренировочной площадкой, где гражданские альпинисты и сотрудники ГЦПС МЧС смогли обменяться техническим опытом в условиях, максимально приближенных к реальным горным операциям.

Итоги чемпионата

Командный зачет (группы по 4 человека)

В мужском зачете золото уехало в Каракол, а второе и третье места заняли Горная секция ФСТ КР и клуб "Тенир-Тоо". В смешанных группах ситуация изменилась - первыми стали представители Горной секции ФСТ, серебро забрал отряд "Эдельвейс" МЧС, а бронза досталась каракольцам.

Лучшие в парном зачете (связки)

Среди мужских связок лидерами стали Бекболот Мурзабеков и Каныбек уулу Бахтияр. В женском зачете победу праздновали Алия Капарова и Анна Литвинова. В самой динамичной категории - смешанных связках - золотые медали завоевали Павел Бибик и Анна Литвинова.

Организаторы отметили растущий интерес к горному спорту и выразили уверенность, что география участников будет только расширяться. Чункурчак в очередной раз подтвердил статус идеальной локации для проверки техники и выносливости лучших горных туристов страны.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456985
Теги:
спорт, туризм, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  