Кто взял медали на открытом первенстве Бишкека в Чункурчаке

В ущелье Чункурчак завершился Открытый чемпионат Бишкека по спортивному туризму на горных дистанциях. Соревнования собрали топовых атлетов региона, которые весь день боролись за победу на сложнейших рельефах. Спортсмены и спасатели состязались в прохождении скальных участков, организации навесных переправ и скоростной транспортировке "пострадавших".

Ключевым моментом турнира стало противостояние команд Горной секции Федерации спортивного туризма КР и сборной города Каракол. Именно эти коллективы показали самую стабильную работу и завидную слаженность на всех этапах. Отдельного внимания заслужил отряд "Эдельвейс" МЧС КР - профессиональные спасатели подтвердили свою квалификацию, завоевав серебро в категории смешанных групп. Тройку лидеров среди клубов замкнул столичный коллектив "Тенир-Тоо".

Всего за время соревнований, которые продлились до самого вечера, было разыграно 14 комплектов наград. Чемпионат стал не просто спортивным зрелищем, но и важной тренировочной площадкой, где гражданские альпинисты и сотрудники ГЦПС МЧС смогли обменяться техническим опытом в условиях, максимально приближенных к реальным горным операциям.

Итоги чемпионата

Командный зачет (группы по 4 человека)

В мужском зачете золото уехало в Каракол, а второе и третье места заняли Горная секция ФСТ КР и клуб "Тенир-Тоо". В смешанных группах ситуация изменилась - первыми стали представители Горной секции ФСТ, серебро забрал отряд "Эдельвейс" МЧС, а бронза досталась каракольцам.

Лучшие в парном зачете (связки)

Среди мужских связок лидерами стали Бекболот Мурзабеков и Каныбек уулу Бахтияр. В женском зачете победу праздновали Алия Капарова и Анна Литвинова. В самой динамичной категории - смешанных связках - золотые медали завоевали Павел Бибик и Анна Литвинова.

Организаторы отметили растущий интерес к горному спорту и выразили уверенность, что география участников будет только расширяться. Чункурчак в очередной раз подтвердил статус идеальной локации для проверки техники и выносливости лучших горных туристов страны.