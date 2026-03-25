Ученые из США заявили о конце эпохи единых времен года

Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли представили данные, которые заставляют полностью пересмотреть традиционный взгляд на смену сезонов. Анализ спутниковых снимков за последние два десятилетия показал, что привычный циклический ритм планеты распадается на изолированные фрагменты. Согласно статье в журнале Nature, климатические и биологические процессы даже в соседних локациях больше не совпадают, превращая карту мира в "лоскутное одеяло" из разных временных зон.

Команда под руководством профессора Дрю Терасаки Харта создала детальную цифровую модель сезонных циклов для наземных экосистем. Ключевое открытие ученых заключается в том, что нахождение на одной широте или высоте больше не является залогом одновременного прихода весны или осени. Природный календарь оказался гораздо более фрагментированным, чем считалось ранее, особенно в точках с высокой концентрацией биологических видов.

Эта климатическая асинхронность запускает новые эволюционные механизмы. Из-за того, что периоды дождей и солнечной активности в близлежащих районах перестают совпадать, флора и фауна начинают жить в разном темпе. Это приводит к аллохронии - явлению, при котором представители одного и того же вида оказываются изолированы друг от друга во времени. В долгосрочной перспективе такая временная дистанция может стать причиной появления новых видов.

Наглядным примером служат американские города Финикс и Тусон. Несмотря на расстояние всего в 160 километров, их экосистемы функционируют в разных режимах: Тусон ориентирован на летние муссоны, в то время как Финикс зависит от зимних осадков. Аналогичные сдвиги зафиксированы в средиземноморских зонах Чили, Южной Африки и Калифорнии, где пик активности лесов в соседних районах может различаться на два месяца.

Новые данные имеют критическое значение и для мировой экономики. Например, в Колумбии кофейные плантации на разных склонах одной горы созревают в настолько разные сроки, будто они находятся в противоположных полушариях. Это требует от аграриев полной перестройки логистических цепочек и графиков сбора урожая.

Как отмечает профессор Харт, современные прогностические модели больше не могут опираться на усредненные региональные показатели. Для выживания сельского хозяйства и сохранения природы необходимо учитывать локальные аномалии, поскольку географическая близость окончательно перестала означать биологическое единство.